نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Iphone 14 Pro Max | السعر المتوقع والمواصفات لهاتف ايفون 14 برو ماكس واهم المميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من محبي هواتف أيفون يتساءلون عن معرفة كل ما هو جديد عن هاتف ايفون 14 برو ماكس حيث أعلنت شركة ابل أنه يتم إنتاج إصدار حديث من ايفون 14 برو ماكس ومن المؤكد أن الإصدار الجديد سوف يتميز بالعديد من المميزات والمواصفات، والتي تميزه عن الإصدار الأقدم، في هذا المقال سوف نتحدث عن مواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس Iphone 14 Pro Max وسعره في الأسواق المحلية تابعوا معنا.

مواصفات ايفون 14 برو ماكس

أهم ما يبحث عنه العديد من الأشخاص هو مواصفات Iphone 14 Pro Max وكذلك سعره، حيث أعلنت شركة آبل أن إصدار هاتف آيفون 14 برو ماكس تتوفر به خصائص ومميزات لا تتوفر في الإصدارات القديمة، ومن أهم مميزات الإصدار الجديد مايلي:

يتميز الإصدار الجديد من آيفون بسماعات خارجية قوية جداً، وهي من أعلى وأقيم أنواع السماعات سعراً، وهي سماعات الاستريو.

يوجد في الإصدار الجديد ميكروفون قوي، وعند تشغيله يعمل على عزل أى صخب أو ضوضاء حول المستخدم.

يوجد في الهاتف ٦ كاميرا، يقع منهم اثنين في الجزء الأمامي للهاتف و عدد أربعة في ظهر الهاتف.

يحتوي على كاميرا تصل لقيمة تعادل ١٦ ميجا بايت.

يمتلك الهاتف الجديد على بطارية بسعة ٣٠٠٠ أمبير.

البطارية تتحمل عدم الشحن لوقت طويل، لأنها تتسم بالقوة والشاحن سريع جداً.

يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة ١٢ ميجا بكسل.

تتميز شاشة آيفون 14 بمساحة ٦.٧٢ بوصة، وذلك بمعدل ١٢٠ هرتز ومقاومة للخدوش وبصمات الأصابع.

وزن الهاتف حوالي ٢٢٨ جرام.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل IOS 16.

تقنية الشاشة في الهاتف Qhd.

مميزات آيفون iphone 14 pro max

يحتوي الهاتف على الإصدارات الحديثة من البلوتوث.

لديه خاصية واي فاي عالية وقوية جداً.

يعد من الهواتف الذكية التي تقاوم الغاز.

من الهواتف المقاومة للماء.

الإصدار يتوفر بذاكرة ٦٤، ١٢٨، ٢٥٦، ٥١٢ جيجا بايت.

سعر ايفون 14 برو ماكس

سعر ايفون 14 برو ماكس يصل إلى ٢٨ ألف جنيه مصري في مصر، سعة التخزين نحو ٢٥٦ و٥١٢ جيجابايت.