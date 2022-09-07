Poco M5 مميزات وعيوب هاتف بوكو الجديد | مراجعة وسعر الهاتف

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عمر شويل - جدة Poco M5 ومن جديد تعود لنا شركة بوكو التابعة لشركة شاومي الصينية بمجموعة جديدة من الهواتف الذكية المميزة. فقد أعلنت الشركة منذ أيام عن إطلاق الجيل الجديد من أحدث هواتفها ضمن عائلة الـM الخاصة بها والتي تقدم فيها صفقات جديدة ومميزة لعدد كبير من المستخدمين. فقدمت الشركة هاتفي Poco M5 و poco M5s الجديد ، ليكونا بمثابة استكمال لتلك الفئة المميزة من الهواتف. يذكر أيضاً أن للشركة هواتف أخري ضمن نفس العائلة قد شهدت انتشاراً ونجاحاً كبيراً خلال الفترة السابقة. ومن تلك الهواتف : Poco M3 pro ، Poco M4 pro ، وأيضاً Poco M4 pro 5G. يأتي الهاتف مع معالج ثماني النواة جديد من شركة ميديا تيك وهو Helio G99 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر. كما يتوفر المعالج أيضاً في هاتف Vivo V25e الجديد من شركة فيفو. الهاتف كذلك يأتي مع شاشة IPS LCD بحجم 6.58 إنش ، مع جودة FHD+ وبمعدل تحديث 90 هيرتز. بالإضافة أيضاً إلي أن الهاتف متوفر مع بطارية بحجم 5000 مللي أمبير وبسرعة شحن 18 وات. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Poco M5 الجديد من شركة بوكو. مواصفات هاتف Poco M5 : ‌يتوفر الهاتف بوزن يقدر بحوالي 201 جراماً.‌

جراماً.‌ يأتي أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate في ظهر الهاتف بالكامل.‌

في ظهر الهاتف بالكامل.‌ بالإضافة أيضاً إلي وجود إطار من البلاستيك حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌ كما يتوفر أيضاً بدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لتوافر المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري.‌

كذلك لم توفر الشركة أية إعلان رسمي عن مقاومة الهاتف للغبار أو رذاذ الماء بشهادة الـIP.‌

يحتوي الهاتف علي شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.58 إنش ، مع جودة FHD+ وبدقة 1080×2408 بكسل.‌

بحجم إنش ، مع جودة وبدقة بكسل.‌ تتوفر الشاشة أيضاً بدعم معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 401 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 500 شمعة ، لتوفير إضاءة كافية للهاتف حتي في وجود أشعة الشمس.‌

شمعة ، لتوفير إضاءة كافية للهاتف حتي في وجود أشعة الشمس.‌ شاشة الهاتف تتوفر مع أبعاد عرض 20:9 ، والتي تتيح استغلال أفضل لمساحة الشاشة وتوفير أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

، والتي تتيح استغلال أفضل لمساحة الشاشة وتوفير أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌ كذلك الشاشة تتوفر بدعم معدل التحديث الجديد 90 هيرتز ، والذي يعطي السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي شاشة الهاتف.‌

هيرتز ، والذي يعطي السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي شاشة الهاتف.‌ أما عن حماية الشاشة فتوجد طبقة حماية موضوعة مسبقاً تتوفر من نوع Corning Gorilla Glass 3 ، لتوفير الحماية من الخدوش والكسر. أداء الهاتف : ‌الهاتف متوفر مع أحدث إصدار لواجهة المستخدم الجديدة والخاصة من شاومي MIUI 13 ، والتي تأتي مبنية علي نظام تشغيل جوجل الخاص Android 12 .‌

، والتي تأتي مبنية علي نظام تشغيل جوجل الخاص .‌ كما يحتوي أيضاً علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو MediaTek Helio G99 ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانو متر.‌

وهو ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة نانو متر.‌ يعمل معالج الهاتف بنواتين أقوي من نوع Cortex-A76 ، وتأتي بتردد يصل إلي حوالي 2.2 جيجا هيرتز.‌

، وتأتي بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ بالإضافة أيضاً إلي وجود ستة أنوية آخري متبقية تتوفر من نوع Cortex-A55 ، وتعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كما يوجد بالهاتف أيضاً وحدة معالجة رسوميات GPU من خلال شركة ARM مع معالج من نوع Mali-G57 MC2 .‌

من خلال شركة مع معالج من نوع .‌ يتوفر من الهاتف ثلاثة اصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالآتي : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 6 جيجا رام.‌

جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام.‌ كذلك تتوفر رامات الهاتف من نوع LPDDR4X السريع ، مع ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 السريع أيضاً. كاميرا هاتف Poco M5 : ‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة كما يوجد أيضاً في ظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، وتتوفر تلك بدعم خاصية PDAF.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتتوفر تلك بدعم خاصية الكاميرا الثانية تأتي للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتستخدم في العزل وتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة أيضاً.‌ تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية HDR مع تصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ كما أن الهاتف متوفر بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي هاتف Poco M5 مع سماعات خارجية أحادية من نوع Mono speakers وليست ستيريو.‌

مع سماعات خارجية أحادية من نوع وليست ستيريو.‌ كما يتوفر أيضاً مع وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ الهاتف يأتي أيضاً بدعم خاصية NFC.‌

ويدعم كذلك شبكات الراديو FM.‌

كما يتوفر بدعم وجود مستشعر الـIR BLASTER ، الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌

، الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌ بصمة الاصبع الخاصة بالهاتف تأتي في الجانب مدمجة مع زر الباور ، بالإضافة إلي دعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌

لإلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌ يتوفر الهاتف أيضاً بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، والبوصلة.‌

كما يحتوي الهاتف علي بطارية ليثيوم بوليمر تأتي بحجم 5000 مللي أمبير ، وتتوفر بسرعة شحن تصل إلي 18 وات.‌

مللي أمبير ، وتتوفر بسرعة شحن تصل إلي وات.‌ مدخل الشحن المتوفر بالهاتف يأتي كذلك من النوع السريع Type C 2.0 ، ويتوفر أيضاً بدعم خاصية OTG.‌

، ويتوفر أيضاً بدعم خاصية يتوفر من الهاتف ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأخضر ، الأسود ، والأصفر. سعر هاتف Poco M5 : ‌168 دولار لنسخة الهاتف الأولي 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 3240 جنية مصري.‌

دولار لنسخة الهاتف الأولي جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي جنية مصري.‌ 188 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 3620 جنية مصري.‌

دولار لنسخة الهاتف جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي جنية مصري.‌ 208 دولار لنسخة الهاتف الأخيرة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 4000 جنية مصري.

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