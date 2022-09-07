نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن شدات ببجي بسرعة والحصول على أكثر من 3000 شدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات شحن شدات ببجي، لعبة ببجي أصبحت معروفة بدرجة هائلة فلم تنتشر هذه اللعبة في بلد دون الآخر بل إنها انتشرت واشتهرت في كل الدول داخل الوطن العربي وخارجه، فهي عبارة عن لعبة إلكترونية يمكن تنزيلها على أي جهاز من الأجهزة الذكية الحديثة وقضاء وقت جميل معها مليء بالإثارة والحماسة والتشويق، اللعبة تتكون من مجموعة من المستويات، هذه المستويات مقسمة إلى مواسم ولكي يلعب المستخدم كل هذه المستويات عليه شحن شدات ببجي موبايل التي تسهل عليه شراء كل احتياجاته من أسلحة وملابس وشاحنات وغيرها من الأشياء.

خطوات شحن شدات ببجي

شحن شدات ببجي تتم عن طريق عدة خطوات التي يجب اتباعها بكل حرص وتنفيذها بشكل سليم من أجل الاستحواذ على الشدات التي تقوي موقف اللاعب وتجعله يستمر في اللعب، لهذا سوف نوضح لكم أسرع موقع شحن شدات ببجي.

طريقة شحن شدات ببجي

تتنوع طرق شحن شدات ببجي، ولكل طريقة الخطوات الخاصة بها، غير أن الطريقة الرسمية هي أنسب الطرق وأضمنها والتي تتم من خلال الخطوات التالية:

تحتاج عملية الشحن الانتقال إلى الموقع الرسمي.

ثم عمل تسجيل دخول إلى هذا الموقع.

إدخال رقم الشدات اللازم شحنها.

بعد ذلك إدخال ID المعرف للاعب ويجب أن يتم إدخاله بطريقة سليمة.

الدفع باستخدام وسيلة الدفع المتاحة لدى اللاعب.

ضرورة فتح الحساب التابع للاعب داخل PUBG MOBILE للتأكد من استلام الشدات.

خطوات شحن ببجي موبايل من جوجل بلاي

من الطرق المعتمدة أيضًا والمستخدمة بكثرة في شحن شدات ببجي بسرعة طريقة البطاقات الخاصة بجوجل بلاي والتي تتم بواسطة الخطوات التالية:

لابد من الانتقال إلى الإعدادات المتاحة داخل لعبة PUBG المثبتة على الموبايل الخاص باللاعب.

ثم الانتقال إلى الشدات للنقر عليها.

الدفع باستخدام وسيلة الدفع وهي جوجل بلاي.

بعد ذلك إدخال رقم الشدات اللازم شحنها.

ضرورة فتح الحساب التابع للاعب داخل PUBG MOBILE للتأكد من استلام الشدات.

مميزات لعبة ببجي PUBG

تتمتع لعبة ببجي بمجموعة من المميزات من هذه المميزات ما يلي: