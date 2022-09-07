نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخيرًا .. موعد إطلاق هاتف أيفون 14 في مؤتمر أبل لعام 2022م وطريقة المشاهدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وأخيرًا يمكنكم معرفة موعد إطلاق هاتف أيفون 14 وذلك من خلال مؤتمر شركة “أبل” الأميركية لعام 2022م والذي من خلاله سيتم الكشف عن كل المواصفات والمعلومات والمميزات التي تم تقديمها في هاتف أيفون 14 جديد، حيث أننا منذ وقت معرفة أن شركة أبل تنوي تصميم وإصدار هاتف جديد ونحن في ترّقب شديد ونتزعزع بين التوقعات التي خرجت من تسريبات من داخل الشركة ونخشى أن نقوم بتزويد القرّاء بمعلومات خاطئة.

موعد إطلاق هاتف أيفون 14عبر مؤتمر “أبل” 2022م

كشفت شركة “أبل” الأميركية العملاقة أخيرًا عن الموعد الذي ستقوم بالكشف فيه عن هاتفها الجديد أيفون 14 مع بعض المنتجات الأخرى وذلك من خلال مؤتمرها العالمي المقدم لعام 2022م وذلك في مساء اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر سبتمبر 2022م في تمام الساعة السابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتناول المؤتمر كل الإجابات التي تم تقديم أسئلة عليها خلال الفترة الماضية بخصوص الهاتف وموعد إصداره وأبرز مميزاته وعيوبه وكذلك أسعاره في كل أسواق الهواتف حول العالم.

ما سيتم تقديمه خلال بث مؤتمر “أبل” الأميركي

وكشفت الشركة أيضًا عن الفعاليات التي سيتم تقديمها خلال المؤتمر الرسمي و كانت كالآتي:-

تقديم مجموعة من هواتف الأيفون موديل 14 وهي هاتف أيفون 14 وهاتف أيفون 14 برو ماكس و هاتف أيفون 14 برو وأخيرًا هاتف أيفون 14 بلس.

سماعات واقع افتراضية بالإضافة إلى سماعات Airpods ونظام التشغيل الجديد لهواتف الأيفون الذكية وهو نظام آي أو إس 16 الذي يعمل به هاتف أيفون 14 الجديد.

كيفية وطريقة مشاهدة مؤتمر شركة “أبل” الأميركية لعام 2022م

وتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية مشاهدة المؤتمر و يمكننا تقديم طريقة المشاهدة فيما يلي:-