نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max في مصر والسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس، من المنتظر طرح جهاز الأيفون 14 برو ماكس خلال شهر سبتمبر الجاري في السوق، والذي ينطلق بمواصفات وخصائص جديدة، تلبي الاحتياجات المختلفة لجمهور أجيال الأيفون. مواصفات ايفون 14 برو ماكس يبلغ حجم الجهاز 226 جرام.

تبلغ سماكة الجهاز 7.4 ملليمتر.

يعمل الجهاز بشريحة اتصال واحدة من نوع النانو سيم، والتي تدعم بدورها شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، شريحة الكترونية من نوع eSIM.

يعمل الجهاز بنظام تشغيل iOS 16.

يبلغ حجم الشاشة 6.7 انش، من نوع Color OLED بدقة QHD، مع تردد 120 هرتز.

يدعم الجهاز معالج بنوع Apple A16 Bionic بتصنيع 5 نانو متر.

تبلغ المساحة الداخلية للجهاز ما بين 256، 512، 1 تيرا بايت.

يحتوي الجهاز على 3 كاميرات، كاميرا أساسية (13 ميجا بيكسل)، وكاميرا (13 ميجا بيكسل)، وكاميرا ثالثة تليفوتو بدقة (13 ميجا بيكسل).

البلوتوث من نوع A2DP, LE, 5.2.

أما عن نوع الواي فاي، فهو من نوع 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual- band, hotspot.

السماعات الخارجية من نوع استيريو. مميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس يدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة (25 واط).

يكون منفذ الشحن من نوع USB C.

يدعم جهاز الأيفون 14 برو ماكس الشحن اللاسلكي بقدرة (15 واط).

يحتوي الجهاز على تقنيات (true tone, Dolby version)، إلى جانب احتوائه على خاصية التصوير السينمائي، وتصوير الفيديوهات بالحركة البطيئة slow motion.

يصدر الجهاز بألوان الأزرق، والأخضر، والأحمر، والأبيض، والأسود.

تصل دقة تصوير الجهاز للفيديوهات إلى 2160P 4k، بما يعادل (30/60 إطار).

وفيما يتعلق بتوصيل الUSB، فهو يعد من طراز lighting, USB 2.0.

تصل كثافة البيكسل إلى 457 بكسل لكل إنش.

تصل دقة تصنيعه إلى 4 نانومتر.

أما ذاكرة الرام فهي من طراز NVMe

يكون معالج الرسومات من نوع Apple GPU ( خماسي النواة). أسعار ايفون 14 برو ماكس المتوقعة في الدول العربية من المتوقع أن يتم طرح جهاز الأيفون 14 برو ماكس بسعر 1340 دولاراً أمريكياً.

أما عن سعره بدولة الإمارات العربية، فيصل إلى 4 آلاف 921 درهماً إمارتياً.

ويبلغ سعره بالمملكة العربية السعودية حوالي 5 آلاف 990 ريالاً سعودياً.

بينما يصل سعره في جمهورية مصر العربية إلى 25 ألف 671 جنيهاً مصرياً.

وفي دولة الأردن، وصل سعر الأيفون 14 برو ماكس إلى 950 ديناراً أردنياً.

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