نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وتوقعت سعر آيفون ١٤ برو ماكس في الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عندما نتحدث عن هذا الهاتف نجده من أفضل الهواتف التي سوف يتم طرحها في الاسواق الشهر القادم فيتمز بإمكانيته الرائعة وشكله الجميل والرائع إلى جانب حجه الخفيف وصوته النقي لذلك نجد الكثير من الأشخاص تنتظر نزوله وسوف نوضح أهم مواصفات الهاتف من خلال النقاط التالية.

مواصفات هاتف آيفون ١٤ برو ماكس

نجد أن الهاتف من الهواتف العالمية التي سوف تنزل قريبا إلى الأسواق وسوف نوضح مواصفاتها من خلال النقاط التالية..

يوجد للهاتف ثلاثة ألوان منها الأبيض والأسود والأزرق.

يكون الهاتف يحمل معالج سداسي النواة.

يستطيع الهاتف أن يلتقط صور رائعة وذلك لأنه يحتوي على كاميرا رباعية رائعة.

نجد أنه يوجد به ٢ شاحن واحد تكون قوته حوالي ٣٠ وات وأخر لاسلكي قوته ١٨ وات.

سعة البطارية غير مناسبة لإمكانيات الهاتف فهي تكون حوالي ٣٤٢٠ أمبير.

يعمل الهاتف بسعة شاشة كبيرة فتكون حوالي ٦,٦٢ بوصة.

يبلغ طول الهاتف حوالي ١٦٣ملم ويكون العرض حوالي ٧٤ ملم.

توجد به الكثير من نغمات التنبيه والاهتزاز.

يتميز الهاتف بسرعته الفائقة.

سعر هاتف آيفون ١٤ برو ماكس

سوف نتحدث عن سعر الهاتف في عدة دول من خلال النقاط التالية…

يصل سعر الهاتف عالميا حوالي ١٣٤٠دولار أمريكي.

سوف ينزل سعر الهاتف حوالي ٣٩ ألف جنيه مصري في مصر.

سعر الهاتف داخل الأمارات حوالي ٥٩٩٠ الف درهم.

سعر الهاتف داخل السعودية حوالي ٥٩٩٠ ريال سعودي.

عيوب هاتف آيفون ١٤ برو ماكس

حيث أنه من المعروف أنه نجد أن لهذا الهاتف بعض العيوب البسيطة والتي سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

سعة البطارية قليلة للغاية فهي ٣٤٢٠ امبير فقط.

ثمنه غالي فهو يصل إلى ٣٩ألف جنية مصري.

ولذلك في النهايه يمكن للعديد من المستخدمين الانتظار حتى يتم الاعلان عن هذا الهاتف ايفون 14 برو ماكس. ولهذا السبب المؤتمر سوف يكون في القريب العاجل حيث انه من المتوقع ان يكون في شهر سبتمبر القادم حتى يستطيع العديد من المواطنين التاكد من كل تفاصيل الهاتف المعلنه في الفتره الحاليه واستطيعون التوصل الى تفاصيل النهائيه.

مواصفات ايفون 14 برو ماكس

كما انه إلى هذه الوقت الحالي يوجد العديد من المواصفات التي لم يتم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية حيث أنه كل هذه علم الموصفات سوف تكون متوفرة خلال المؤتمر الرسمي المتوقع خلال لفتر القادمة التي سوف نزضحها لكم بكل سهولة ودون وجود اي مشاكل في الأمر ولهذا السبب وضحنا لكم أبرز المواصفات الخاصة بهذا الهاتف بكل سهولة ودون وجود أي مشكلة كل ماعليك أن تنتظر حتى مواعيد المؤتمر.