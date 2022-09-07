انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف Vivo Y22.. الحقوا اشتروه بأقل من 4000 جنيه بس والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات Vivo Y22

مواصفات Vivo Y22

رياض - احمد صلاح - تستمر فيفو الصينية بإصدار المزيد من التحديثات بأجهزتها إليكم سعر ومواصفات هاتف، من نفس فئة Vivo Y22s التي سبق لنا وأن شاركنا سعره ومواصفاته عندما تم طرحه في السوق، تحاول فيفو دائما أن تجعل اسعار هواتفها أرخص من باقي ابهواتف التي تصدرها الشركات الأخرى، وفي الوقت ذاته تحافظ قدر الإمكان على مستوًى معين من الجودة في هواتفها، اليوم نشارك معكم أبرز مواصفات هاتفها الجديد Vivo Y22.

هذه المرة فإن جودة ودقة الكاميرا الأساسية للجاهز هي ثاني أفضل المواصفات فيه على الإطلاق، لأن الميزة الأولى فيه هي سعره الاقتصادي والموفر مقارنة بباقي الأجهزة الموجودة في السوق والتي قلما نجدها بسعر معقول أو على الأقل تحت 5000 جنيه.

سعر هاتف Vivo Y22 في مصر

سعر هاتف Vivo Y22 في مصر

• بطارية الهاتف: 5000 مللي أمبير

• يدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 وات

• مقاوم للماء والغبار ومزود بميزة فور جي فولط

• المعالج: ثماني النواة من إنتاج شركة كولاكوم

• ذاكرة التخزين الداخلية: 64 جيجابايت

• ذاكرة الوصول العشوائي: 128 جيجابايت

• جودة الكاميرا الخلفية: 50 ميجابكسل

• جودة الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل

• قياس الشاشة: 6.5 بوصة

• نوع الشاشة: LCD

• دقة الشاشة: HD

سعر الهاتف 3000 جنيه أي مايعادل تقريبًا 165 دولار أمريكي.