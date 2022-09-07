مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس iphone Pro Max هاتف المشاهير امكانيات جبارة ومميزات جديدة

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عمر شويل - جدة معظم الأشخاص يفضلون أجهزة الآيفون في الاستخدام لأنه يحتوي على الكثير من المميزات التي تختلف عن باقي الأجهزة الأخرى، كما أنهم الآن في انتظار موعد الإعلان عن هاتف ايفون 14 برو ماكس فهو يفوق التخيلات من ناحية المميزات والإمكانيات التي يحتوي عليها، وأصبح هناك الكثير من التساؤلات التي تخص هذا الهاتف، لذلك قررنا أن نتحدث عنه في هذا المقال بشكل مفصل خلال الفقرات الآتية.

الأسعار المقترحة لايفون 14 برو ماكس

يوجد بعض الأسعار المتوقعة لجميع البلاد التي سوف يتوفر بها جهاز ايفون 14 برو ماكس سوف نتحدث عنها بشكل مفصل من خلال هذه الفقرة :

سوف يصل سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس في مصر إلى حوالي تسعة وثلاثين ألف جنيهًا مصريًا.

وأيضًا سوف يكون سعر هذا الجهاز في دولة المملكة العربية السعودية يصل إلى خمسة آلاف وتسعمائة وتسعين ريال سعودي.

كما أن هذا الهاتف في دولة الولايات المتحدة سوف يصل إلى ما يقرب من ألف وثلاثمائة وأربعين دولار أمريكي.

سوف يتوفر سعر جهاز ايفون 14 برو ماكس في الإمارات بسعر يصل إلى خمسة آلاف وتسعمائة وتسعين درهم.

مزايا هاتف ايفون 14 برو ماكس

يحتوي هذا الجهاز الجديد من شركة أبل على الكثير من المميزات المختلفة سوف نعرضها لكم في هذه الفقرة :