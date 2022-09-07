نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس iphone Pro Max هاتف المشاهير امكانيات جبارة ومميزات جديدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة معظم الأشخاص يفضلون أجهزة الآيفون في الاستخدام لأنه يحتوي على الكثير من المميزات التي تختلف عن باقي الأجهزة الأخرى، كما أنهم الآن في انتظار موعد الإعلان عن هاتف ايفون 14 برو ماكس فهو يفوق التخيلات من ناحية المميزات والإمكانيات التي يحتوي عليها، وأصبح هناك الكثير من التساؤلات التي تخص هذا الهاتف، لذلك قررنا أن نتحدث عنه في هذا المقال بشكل مفصل خلال الفقرات الآتية.
الأسعار المقترحة لايفون 14 برو ماكس
يوجد بعض الأسعار المتوقعة لجميع البلاد التي سوف يتوفر بها جهاز ايفون 14 برو ماكس سوف نتحدث عنها بشكل مفصل من خلال هذه الفقرة :
- سوف يصل سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس في مصر إلى حوالي تسعة وثلاثين ألف جنيهًا مصريًا.
- وأيضًا سوف يكون سعر هذا الجهاز في دولة المملكة العربية السعودية يصل إلى خمسة آلاف وتسعمائة وتسعين ريال سعودي.
- كما أن هذا الهاتف في دولة الولايات المتحدة سوف يصل إلى ما يقرب من ألف وثلاثمائة وأربعين دولار أمريكي.
- سوف يتوفر سعر جهاز ايفون 14 برو ماكس في الإمارات بسعر يصل إلى خمسة آلاف وتسعمائة وتسعين درهم.
مزايا هاتف ايفون 14 برو ماكس
يحتوي هذا الجهاز الجديد من شركة أبل على الكثير من المميزات المختلفة سوف نعرضها لكم في هذه الفقرة :
- تتميز شاشة الهاتف الجديد بمساحة كبيرة تصل إلى 6.7 بوصة بالإضافة إلى أنها لا تحتوي على حواف على الإطلاق.
- تتميز الكاميرا الخلفية باحتوائها على خاصية 4k التي تعطي لك أفضل الصور على الإطلاق.
- يوجد في هذا الهاتف بصمة أمامية في الشاشة من أسفل.
- سوف تستطيع تشغيل هذا الجهاز تحت الظروف الصعبة مثل المياه وأيضًا مقاوم للاتربة بشكل كبير جدًا.
- يدعم خاصية الشحن السريع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس iphone Pro Max هاتف المشاهير امكانيات جبارة ومميزات جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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