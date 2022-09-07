مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي s23 قاهر الأيفون في السعر والكاميرا والامكانيات

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عمر شويل - جدة هاتف سامسونج جلاكسي اس 23 الترا، يعتبر أحدث نسخة لسلسلة سامسونج اس مثل سامسونج جلاكسي اس 22، ولكن جاء الترا 23 بمواصفات قوية ومميزة مثل هاتف أيفون 14 برو ماكس، ومن خلال هذا المقال سنذكر مميزات هاتف سامسونج الجديد، وسعره في الأسواق، بالإضافة إلى محتويات علبة الهاتف، حتى يستطيع المستخدمين معرفة كل ما يخص الهاتف قبل التوجه إلى الشراء.

مميزات هاتف سامسونج جلاكسي s23

هاتف سامسونج جلاكسي من أحدث إصدارات سامسونج، ويأتي بمميزات رائعة ومنها:

يأتي هاتف سامسونج s23 الترا بتصميم جديد متميز من الزجاج القوي.

المعالج في سامسونج اس 23 الترا من أقوى معالج في الأندرويد.

البطارية في هاتف سامسونج s23 أكبر من الإصدار السابق.

هاتف سامسونج الجديد يأتي مع معيار قوي للغبار والماء.

مساحة الهاتف الداخلية في سامسونج كبيرة مثل هاتف آيفون 12 برو ماكس، وهو معالج الرسوميات الأفضل.

يأتي هاتف سامسونج جلاكسي اس 23 الترا 5G مع تقنيات شحن ممتازة.

يأتي هاتف سامسونج جلاكسي اس 23 الترا 5G مع رام كبيرة.

جودة تصوير الهاتف تأتي نحو 8k، وذلك بمعدل التقاط 60 إطار في خلال ثانية واحدة.

سعر سامسونج جالكسي اس 23 الترا بسعر عالمي

سامسونج جلاكسي اس 23 الترا يأتي بسعر مرتفع مثل أجهزة الآيفون، واسعاره على النحو التالي:

سعر سامسونج جلاكسي اس 23 الترا نسخة 8/256GB بحوالي 1300 دولار أمريكي.

سعر سامسونج جلاكسي اس 23 الترا 12/1TB بحوالي 1800 دولار أمريكي.

علبة سامسونج اس 23 الترا

هاتف سامسونج جلاكسي اس 23 الجديد يأتي في علبة مميزة ويحتوي على جميع محتويات الهاتف مثل: