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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسهولة طريقة حذف حساب انستقرام نهائيا للايفون في خطوة واحدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة حذف حساب انستقرام نهائيا للايفون، تعطيل أو حذف حساب انستقرام يعني إيقاف أنشطته مؤقتًا على حساب Instagram ، والعودة إلى حسابك لاحقًا ، وبذل جهود لإخفاء صفحتك الشخصية الخاصة بحسابك على إنستجرام ، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو ، وحذفك على صور الأشخاص الآخرين ، إضافة الإعجابات والتعليقات ، لمعرفة كيفية حذف حساب إنستجرام الخاص بجهاز iPhone بشكل دائم ، تابعنا من خلال السطور القليلة القادمة.
طريقة حذف حساب انستقرام نهائيا للايفون
يرغب بعض مستخدمي برنامج Instagram في إلغاء حساب إنستجرام نهائيًا أو مؤقتًا ، من هنا نقدم لك طريقة لحذف حساب Instagram بشكل دائم للأيفون من خلال حساب Instagram بدون برامج أخرى لمساعدتك في حذف حساب Instagram الخاص بـ iPhone بشكل دائم ، يرجى اتباع نحن أيضًا نعرف كيف لحذف Instagram بسهولة خطوة بخطوة ، إليك التفاصيل. كيفية حذف حساب Instagram الخاص بـ iPhone بشكل دائم
الأشياء التي يجب أن تعرفها قبل حذف حساب Instagram الخاص بك:
احذف حساب Instagram الخاص بك نهائيًا ، أي تسجيل الخروج تمامًا من حساب Insta الخاص بك.
سيتم حذف صفحاتك وصورك ومقاطع الفيديو والتعليقات والإعجابات والمتابعين بشكل دائم ، ولن تتمكن من استعادتها مرة أخرى أو إعادة التسجيل بنفس اسم المستخدم.
طريقة حذف حساب انستقرام نهائيا للاندرويد
كيف تحذف حساب Instagram من iPhone؟ بعد تحديث Insta الجديد ، يمكن حذف حساب Insta من iPhone ، تعرف عليهم بخطوات بسيطة ، يرجى اتباع الخطوات التالية:
- انتقل إلى حساب Instagram الخاص بك وانقر فوق أيقونة الملف الشخصي.
- اضغط على النقاط الثلاث على شاشة الخيارات .
- اضغط على خيار الإعدادات ، انقر فوق خيار الحساب ، خيارات أخرى .
- انقر فوق خيار حذف الحساب ، ستظهر لك شاشة لتختار حذف حساب Insta نهائيًا أو تعطيله لفترة محددة من الوقت ، من خلال الخيارات المتاحة بين يديك.
هنا سترغب في إيلاء اهتمام وانتباه وثيق للخيارات المتاحة لحساب إنستا التي تريد حذفها مسبقًا هي:
- إلغاء تنشيط الحساب: خيار لإلغاء تنشيط حسابك لفترة زمنية محددة ، ويمكنك بسهولة استعادة حسابك.
- حذف الحساب: احذف حساب Instagram الخاص بك نهائيًا بعد انتهاء فترة 30 يومًا لاسترداد حسابك.
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