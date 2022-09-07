نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات أحداث الخميس بيس 2023 موبايل غدا 8 سبتمبر بكجات جديدة efootball 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسريبات أحداث الخميس بيس 2023 موبايل ، هناك الكثير من الأحاديث حول تحديث إي فوتبول 2023 موبايل يوم الخميس القادم. بأن هناك ليس يكون تحديثا. وذلك بسبب أن أطلقت كونامي يوم الثلاثاء تحديثا من جوجل بلاي وذلك على غير المعتاد من الشركة اليابانية لأنها تقوم دائما بتحديث اللعبة يومي الاثنين والخميس فقط. وحمل هذا التحديث الكثير من الهدايا وهي 40 ألف جي بي.

كما أضافت لاعب أسطوري من بكج إنتر ميلان الإيطالي. كذلك تم حل مشكلة تقطيع اللعبة وذلك ظهر بعد أن تم تحميل بيس 2023 موبايل. بعد التحديث مباشرة. كما أضافت كونامي بأن هذا التحديث أستثنائي وإضافي وهناك تحديث وصيانة يوم الخميس من كل أسبوع دون تغيير في أي موعد في التحديثات القادمة. واليوم سوف نتعرف سويا على تسريبات إي فوتبول 2023 موبايل هذا الأسبوع وأبرز البكجات وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

تسريبات أحداث الخميس بيس 2023 موبايل

سوف يتم الانتهاء من بكج الأنتر ميلان الحالي الذي سينتهي فجر الخميس الثامن من سبتمبر الحالي. وسوف يتم نزول بكج إيه سي ميلان الإيطالي الخرافي والذي سيحدث لأول مرة من لاعبين epic. حيث من ضمن تسريبات efootball 2023 موبايل ليوم الخميس. بأن بكج الميلان سوف يشمل اللاعب سيدورف لأول مرة في اللعبة مع الباك الأيمن كافو وصانع الألعاب المهاري البرازيلي رونالدينيو. كما متوقع الحصول على لاعب مجانا من هذا البكج فور تحميل بيس 2023 موبايل هذا الأسبوع. كما يمكن فتح البكج أيضا بعدد 100 كوينز في المرة الواحدة.

تسريبات efootball 2023 موبايل

كذلك أيضا من ضمن تسريبات أحداث الخميس بيس 2023 موبايل بخصوص البكجات. هو البكج الأسطوري للاعبون المطورون والذي يتم نزولهم في بكج منفصل ولا يمكن تطوير هؤلاء اللاعبون لأنهم في الأصل مطورون ولا يمكن تدريبهم مثل باقي اللاعبين في البكجات الأخرى. كما متوقع نزول لاعبين بقوة كبيرة على رأسهم ليونيل ميسي نسخة باريس سان جيرمان الحالية. ورافائيل ليو لاعب إيه سي ميلان الإيطالي. واللاعب رافينيا لاعب برشلونة المنتقل حديثا. وتشاوميني خط وسط ريال مدريد. وهناك أيضا متوقع نزول ماركوس راشفورد لاعب المان يونايتد الحالي. وسوف يتم تحديث إي فوتبول 2023 موبايل غد الخميس وبه جميع هذه المميزات.

والآن عزيزي القارئ لقد تعرفنا اليوم عن أهم تسريبات أحداث الخميس بيس 2023 موبايل غدا الخميس 8 سبتمبر 2022. وأهم بكجات التي سيتم نزولها بعد تحميل بيس 2023 موبايل مباشرة على الأجهزة نتمنى لكم الاستمتاع باللعبة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.