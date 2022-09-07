نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة بيس 2022 الإصدار الأصلي football pes نزلها بالخطوات على هاتفك المحمول وعلى لابتوبك في المقال التالي
عمر شويل - جدة في عام 2001 بدأ إصدار لعبة football pes واستمر إطلاق العديد من الإصدارات منها حتى الآن، وبشكل سنوي، وهذه اللعبة قد انتشرت بين الشباب على نطاق واسع، حيث إنها تتيح للاعبين لعب مباريات تضاهي اللاعبين الحقيقيين لكرة القدم وتحركاتهم في اللعبة كما في الحقيقة تمامًا، وأصبحت اللعبة تتيح لعب مباريات معتادة بين الفرق أو المنتخبات، باللاعبين المحترفين المتواجدين في العالم الحقيقي، ولكنها فقط تعرض صورة اللاعبين في الملعب والكرة التي يحركونها فيما بينهم، وفقًا للتصميم الذي صممه المصممون.
طريقة تحميل لعبة بيس 2022 الإصدار الأصلي
يقوم الكثير بالبحث عن كيفية تحميل لعبة efootball 2022 وذلك من أجل تحميلها يتم اتباع الخطوات التالية:
- يتم توصيل الإنترنت بالهاتف المحمول الذي سيقوم اللاعب بتنزيل اللعبة عليه.
- يتم الدخول إلى موقع google play للأندرويد و app store للآيفون.
- يتم النقر على مستطيل البحث ويقوم اللاعب بكتابة اسم اللعبة efootball 2022.
- عند الضغط على علامة البحث ستظهر العديد من الخيارات أمام اللاعب.
- يتم اختيار الإصدار المراد تحميله، ثم يقوم اللاعب بالنقر على مربع التحميل.
- عند الانتهاء من تنزيل اللعبة يتم تثبيتها على الهاتف المحمول بيسر وسهولة.
- عندما تنتهي من تثبيت اللعبة على الهاتف ستظهر أمامك أيقونة مكتوب بداخلها كلمة “فتح”، يقوم اللاعب بالضغط عليه وسيبدأ في اللعب في الحال.
مميزات لعبة efootball 2022 منذ أول إصداراتها
- أولا:(دقة عالية): عندما تم إصدار لعبة efootball في البداية كانت تتميز بمميزات قليلة ومحدودة، ولكنها الآن تتميز بالكثير من المميزات مثل إتاحة اللاعبين في أن يتحكموا في اللاعبين بشكل أكبر وبرؤية أكثر وضوحًا.
- ثانيا: (سرعة تنفيذ الأوامر): يتم تنفيذ الأوامر المعطاة بدقة كبيرة، مما سهل على اللاعبين التحكم جيدًا في كل شيء في اللعبة، وكذلك فأصبح من السهل تنفيذ الخطط الموضوعة من أجل الانتصار على الفرق الأخرى.
- ثالثا: (عمل خطة): لقد صار متاحًا باللعبة وضع خطة سير لكل لاعب أثناء المباراة وتحديد حالته الدفاعية والهجومية، كذلك تمت إتاحة وضع خطة رئيسية للعب من حيث الهجمات العرضية والهجمات المرتدة، وعدد اللاعبين في خطوط الدفاع والهجوم.
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