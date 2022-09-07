نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات iphone 14 pro max والأسعار المتوقعة للهاتف في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات iphone 14 pro max من شركة Apple يتميز بالعديد من الخصائص التي تميزه عن غيره، ومن المعروف أن شركة آبل هي من أهم وأكبر الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا والتي تعمل بشكل مستمر عن تطوير الأجهزة الالكترونية لديها بما يتناسب مع التطور التكنولوجي السريع الذي يحدث في الفترة الأخيرة في مجال الإلكترونيات، ويعد ايفون 14 برو ماكس من أفضل الإصدارات علي الإطلاق، حيث يتميز بشكل خارجي انسيابي وجذاب ويوجد به مساحة كبيرة، وبه كاميرات خلفية وأمامية من معدة بأفضل التقنيات الحديثة والتي تجعل الصورة طبيعية بنسب كبيرة محاكاة للطبيعة، لذا يبحث جميع المواطنين عن موعد نزول الهاتف وسعر ومواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس ومن خلال المقال سوف نقوم بعرض جميع التفاصيل الخاصة بالهاتف.

سعر ومواصفات iphone 14 pro max

أما عن مواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس فهي كالتالي:

يدعم هاتف ايفون برو ماكس 14 تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس 5G.

الهاتف مصنوع من الزجاج المطلي من الخارج بالألومنيوم لحمايته في حالة السقوط.

طول الهاتف يصل إلي 160.8 مليمتر.

كاميرات هذا الهاتف بتقنية عالية 8K .

يحتوي الهاتف على 2 كاميرا خلفية واحدة بدقة 45 ميجابكسل كاميرا أخري للمساحات الكبيرة.

تصل سعة الهاتف إلى 2 تيرابايت.

مساحة شاشة هاتف آيفون 14 بروماكس تصل إلي 6.72 بوصة.

تصل إلي 6.72 بوصة. الشاشة الخارجية عالية الجودة Qhd .

وزن الهاتف يصل إلي 240 جرام.

الهاتف لا يحتوي على حواف جانبية.

سعة الهاتف الداخلية 128 جيجابايت.

الرامات الهاتف تصل إلى 8 جيجا.

يصل معدل تحديث الشاشة إلي 120 هرتز.

الهاتف مدعم بتقنيات البلوتوث.

يوجد به شريحة واحدة

سعر ومواصفات iphone 14 pro max

من خلال المقال يمكننا التعرف علي، سوف تقوم شركة آبل العالمية Apple اليوم الأربعاء الموافق 7 من سبتمبر بعقد مؤتمر يصرحه به موعد نزول الإصدارات المختلفة من الأجهزة الالكترونية وسعر هذه الأجهزة في بعض الدول العربية، ومن المتوقع أن يكون سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس كالتالي: