نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إصدار iPhone 14 Pro و Pro Max في الأسواق وأهم الشائعات التي تدو حول تصميم iPhone 14 Pro في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إصدار iPhone 14 Pro و Pro Max ، من المفترض أن يتم تعيين هواتف iPhone 14 Pro و Pro Max لإجراء التغييرات الأكثر جذرية على الإطلاق وإضافة الكثير من التحديثات علي تصميمات تلك الهواتف ، يمكن أيضا معرفة مواصفات تصميم هاتف iPhone 14 Pro والمزيد من المعلومات التي تدور حول من خلال الفقارات القادمة تابع .

موعد إصدارiPhone 14 Pro في الأسواق

مثل كل عام ، ستصل أحدث أجهزة iPhone من Apple في سبتمبر فعلت Apple ذلك منذ سنوات ، باستثناء iPhone 12 لعام 2020 ، والذي تأخر حتى أكتوبر بسبب الوباء ،ولكن هذا العام سيكون تاريخ يومياتك هو السابع من سبتمبر ، حيث ستقيم Apple حدث “بعيدًا” يشاع على نطاق واسع أن هذا هو إطلاق iPhone 14، ستقام في مسرح ستيف جوبز في Apple Park HQ في كاليفورنيا ، وستبدأ الساعة 10 صباحًا (بالتوقيت المحلي) بتوقيت المحيط الهادي ، وهي 6 مساءً بتوقيت جرينتش / 3 صباحًا بتوقيت شرق أستراليا ، إذا تم بالفعل الإعلان عن iPhone 14 كما هو متوقع ، فمن المحتمل أن نتوقع رؤية iPhone 14 Pro و Pro Max يصلان إلى أرفف المتاجر في منتصف إلى أواخر سبتمبر ، بعد أسابيع قليلة من الحدث ، كما هو معتاد بالنسبة لإطلاق iPhone.

تشير الشائعات الأخيرة بأن Foxconn – مشغل أكبر مصنع iPhone في العالم – يقدم مكافآت نقدية للعاملين في خطوط التجميع تشير إلى أن iPhone 14 دخل حيز الإنتاج في يوليو 2022. رغم ذلك ، تكثر الشائعات عن التأخير ، بما في ذلك الحديث عن مشكلة في كاميرا iPhone 14.لقد استطاعت الشركة بالفعل إطلاق المنتجات لعام 2022. حدث أول حدث لها في مارس ، حيث تم التعامل مع عشاق التكنولوجيا مع iPhone SE 3 الذي طال انتظاره و iPad Air الجديد.

iPhone 14 Pro: شائعات عن التصميم

في حين أنهم قد يختلفون حول التفاصيل ، فإن جميع محللي Apple المتعصبين تقريبًا متحدون في اعتقاد واحد: أن عائلة iPhone 14 ستتميز بتصميم جديد تمامًا مقارنة بسلسلة iPhone 13، حيث بدأت القصة مرة أخرى في سبتمبر 2021 – نعم ، بعد أيام فقط من الكشف الرسمي عن iPhone 13. وذلك عندما نشر جون بروسر من FrontPageTechعروض (بما في ذلك ما ورد أعلاه) والتي يبدو أنها تكشف عن iPhone 14. إذا كان هذا هو الحال ، فإن الجهاز ستحتوي على “حواف من التيتانيوم” ، مما يجعل من الصعب ارتداءها.

مواصفات هاتف iPhone 14 Pro و Pro Max

في أبريل 2022 ، أصدر مستخدم Twitter ShrimpApplePro رسومات CAD التي تشير إلى أن iPhone 14 Pro سيحتوي على بعض أنحف الحواف في أي هاتف ذكي – حوالي 0.5 مم أرق من تلك الموجودة على iPhone 13 Pro ، ادعى مراقب Apple الشهير أن عائلة iPhone 14 ستحصل على “إعادة تصميم كاملة” من الألف إلى الياء ، بما في ذلك تقديم طرز مختلفة من مجموعة iPhone 13، يتضمن ذلك القضاء على جهاز iPhone Mini بحجم 5.4 بوصة وإطلاق طراز Max جديد تمامًا إلى جانب طرازي Pro و Pro Max ،تم دعم ذلك من قبل Ming-Chi Kuo ، الذي يمكن القول إنه محلل Apple الأكثر موثوقية على الساحة. ومخططات حالة مسربة ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo في أبريل 2022 ، خلاصة القول يمكن أن تتكون مجموعة iPhone 14 من الهواتف الأربعة التالية:

iPhone 14 – شاشة 6.1 بوصة.

iPhone 14 Max – شاشة بحجم 6.7 بوصة.

iPhone 14 Pro – شاشة 6.1 بوصة 120 هرتز.

iPhone 14 Pro Max – شاشة 6.7 بوصة 120 هرتز.

نحن مهتمون بهذين الأخيرين هنا ، ويمكنهما الحصول على مظهر جديد تمامًا في الأمام والخلف.