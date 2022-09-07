نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات السعودية عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم تردد قنوات السعودية الجديد التي كثر البحث عنه في الفترات الأخيرة، إذ إن هناك العديد من القنوات التي تُعرض من داخل المملكة والتي تضم العديد من البرامج وكل ما يهم السعوديين سواء أكانت الأخبار في مجال الرياضة، أو السياسة، أو غيرها، فقنوات السعودية من القنوات المتميزة من بين عدد كبير من القنوات الفضائية، فعليكم المتابعة حتى النهاية.

تردد قنوات السعودية

لكل من يهمه أمر الحصول على قنوات السعودية على الجهاز الرسيفر الخاص به عليك اتباع الترددات التالية:

تردد قناة الحج السعودية

يمكنك ضبط التردد على القمر الصناعي نايل سات على 10922.

بترميز 27500.

واستقطاب عمودي تصحيح الخطأ 3/4.

وعلى القمر الصناعي عرب سات على التردد 12015.

وترميز 27500 واستقطاب عمودي.

أما معامل الخطأ 3/4 جودة القناة HD.

تردد السعودية الرياضية

يمكنك ضبط القناة على القمر الصناعي نايل سات بتردد 12284 عمودي، أو على 12523 عمودي على القمر عرب سات، أو 10810 على نفس القمر، أما على بدر سات فيمكنك ضبطها على 11230.

تردد السعودية الأولى

يمكنك ضبط التردد على القمر الصناعي نايل سات بتردد 12149 أفقي، وعلى القمر هوت بيرد بتردد 12654 أفقي، وتردد 11747 على القمر ياه سات أفقي، وتردد العرب سات 12015 رأسي، وكل معدلات ترميز الأقمار السابقة 27500.

ترددات قنوات السعودية

تختص القناة الأولى السعودية بإذاعة الأمور التي تتعلق بالوطن السعودي، كما تقوم بعرض العديد من الاحتفالات الخاصة بالوطن مثل إذاعة مراسم الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

كما تقدم القنوات العديد من البرامج التي تخص كل الأمور المتعلقة بالبلدان خارج المملكة العربية السعودية.

وتقوم القنوات الرياضية بإذاعة كل ما يخص العالم الرياضي السعودي خاصةً الدوري السعودي فتقوم بإذاعة المباريات مباشرة.

أما عن قناة الحج فهي تذيع كل ما يخص موسم الحج من شعائر، وتقدم ما يخص أمور الدين، وتعرض تغطية مباشرة ليوم عرفة.

في نهاية مقال تردد قنوات السعودية فقد عرضنا عليكم أهم الترددات مثل قناة الحج، وقناة السعودية الرياضية، وتردد السعودية الأولى وذلك في العديد من الأقمار، كما عرضنا معلومات عامة عن أهم ما يعرض عبر القنوات التي عرضنا لكم تردداتها.