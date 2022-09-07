نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إصدار تحديث iOS 16 والهواتف الذي تدعمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إصدار تحديث iOS 16 والهواتف الذي تدعمه .. يتسائل الكثير من المحبين للأجهزة الثمينة أو أجهزة شركة آبل أو آيفون عن الإصدارات الحديثة التي تقدمها الشركة لنظام التشغيل الفريد من نوعه والمشابه لأندرويد نظام ios ويبحثون بشكل دائم عن التوقيت الذي سيتم إصدار هواتف معينة محمولة جديدة وكذلك إصدارات وتحديثات جديدة للأنظمة الفعالة للشركة فأبل على الرغم من تربعها على رأس قائمة أفضل الشركات صناعة للهواتف المحمولة في العالم إلا أنها تسعى دائمًا للتميز والبحث عن الرضا الكامل لعملاءها عن طريق إصدار تحديثات وإصدارات جديدة لأنظمة التشغيل وكذلك تجديد الإمكانيات وكذلك المميزات التي تظهر في كل هاتف جديد وتلافي المشاكل والعيوب التي تظهرها النسخ الأقدم من ذلك لذا ستجد بشكل سنوي إصدار وهاتف جديد من صنع شركة آبل يغزو الأسواق بإمكانياته الضخمة والراقية .

موعد إصدار تحديث iOS 16

والذي لا يعرفه الكثير من حاملي الهواتف المحمولة الذكية والحديثة أن هناك نظامي تشغيل.

هما الأشهر في العالم على الهواتف المحمولة والأول هو نظام أندرويد وهذا الشائع الذي تستخدمه.

أكثر الشركات المهتمة لتصنيع الهواتف المحمولة فهو نظام تشغيل الكثير من هواتف سامسونج.

وهواوي وأوبو وغيرها من الشركات بينما شركة آبل المصنع الحصري أو الوحيد الذي يختص.

بهواتف الآيفون العصرية والتي تفوق كافة الهواتف المدرجة بالأسواق الإلكترونية .

وذلك لأن لها نظام خاص وبسيط وكذلك سهل يجعل الفرد دائم الشعور بالتميز .

ومن المتوقع أن يتم طرح إصدار ios 16 من خلال جهاز آيفون 8 والإصدارات الأعلى منه .

وذلك وفق النظام القديم علمًا بأن له الكثير من المميزات الخاصة .

ويمكنك تحميل الإصدار للهواتف الأعلى من آيفون 8 أو الهاتف نفسه سيكون من السهل العمل.

على تلك الهواتف كل ما عليك فعله هو الدخول لإعدادات الآيفون واختيار القائمة العامة .

وبعدها تختار تحديث البرامج وبعدها ستختار تحديث تلقائي وبعد تحميل الإصدار .

قم بتثبيته وتطبيقه على هاتفك .

أما بالنسبة للأجهزة بأسمائها التي تعمل على تشغيل هذا النظام على الهواتف فهي :-