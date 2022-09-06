طريقة تحميل GTA Vice City 2022 GTA 6 للموبيل مجانا

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عمر شويل - جدة GTA Vice City تعتبر من ضمن ألعاب الأكشن والمغامرات ، نشرتها روكستار نورث في ٢٠٠١ميلاديًا، تعمل بنظام أندرويد ومايكروسوفت ويندوز وأيضًا بلاي ستيشن 4، هي لعبة ثلاثية الأبعاد فكرتها تدور في مدينة خيالية تسمى فايس سيتي، الشخصية التي يؤدي دورها اللاعب في هذه اللعبة يدعى تومي فيرسيتي وهو القائد الأكبر للعصابات الموجودة داخل المدينة. نعلم أنك تريد معرفة كيفية تحميل لعبة Grand Theft Auto Vice City لأنها من أكثر الألعاب القتالية المشهورة في جميع أنحاء البلاد، لذلك سوف نقدم لك مباشرةً كل ما يتعلق بهذه اللعبة وأهم متطلبات التشغيل زمميزاتها وطريقة تحميل اللعبة في السطور القادمة.

تحميل GTA Vice City 2022

لمعرفة كيفية تحميل هذه اللعبة، ينبغي عليك إتباع كافة الخطوات التالية:

في البداية ادخل على متجر جوجل بلاي من هاتفك المحمول.

ثم اكتب اسم اللعبة Grand Theft Auto Vice City في خانة البحث المتوفرة أعلى الشاشة.

ثم اضغط على تحميل اللعبة.

بعد ذلك ثبت اللعبة واستمتع بأفضل لعبة قتالية.

متطلبات تشغيل لعبة Grand Theft Auto Vice City

لكي تتمكن من تشغيل هذه اللعبة يلزم عليك إتباع كافة القواعد اللازمة للتشغيل، لذلك سوف يتم إيضاحها لك مباشرةً فيما يلي:

يلزم عليك إخلاء مساحة داخلية كبيرة تصل إلى ٤جيجا، تنقسم إلى ٢.٥جيجا من جوجل بلاي و ١.٥جيجا للعبه Grand Theft Auto Vice City.

يجب عليك توفير مساحة ذاكرة مؤقتة حوالي ٤جيجا من الرامات.

ما هي مميزات لعبة GTA Vice City؟

نعلم أنك تبحث عن إجابة هذا السؤال، لذلك سوف يتم إيضاحها لك مباشرةً فيما يلي:

نظام التحكم سهل وبسيط جدًا.

لا تحتوي على إعلانات مزعجة.

الجرافيك والأصوات الخاصة باللعبة خيالية وقريبة جدًا من الواقع.

تعمل أوفلاين بدون نت.

توفر العديد من الأسلحة والسيارات المختلفة.

تم إعادة بناء جميع الشخصيات وأصبحت أكثر مرونة في حركتها.

الأسلحة المتوفرة في اللعبة تشمل قبضات حديدية وأسلحة بيضاء مثل شاكوش، سكين ومضرب بيسبول وغيرها.

الوصف

يمكنك تنزيل GTA Vice City بكل سهولة عن طريق جوجل بلاي، يوجد العديد من مميزات هذه اللعبة منها توفير كافة الأسلحة البيضاء مثل مضرب البيسبول وأيضًا أتاحت المركبات المتنوعة.

الخاتمة

لقد قمنا بتوضيح كيفية تحميل لعبة Grand Theft Auto Vice City من خلال متصفح جوجل بلاي، وأيضًا تم إيضاح مميزات تلك اللعبة القتالية وتم شرح كافة الشروط والأحكام المطلوبة لتشغيلها، بطريقة سهلة وبسيطة يسهل عليك تنفيذها.