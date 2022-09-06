نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على شدات ببجي مجانا 2022 للمحترفين وأصحاب الأرقام القياسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المحترفين في لعبة ببجي يمكنهم دائما الحصول على مميزات عديدة ومجانية بدون دفع الكثير من الأموال، فالمحترفين يمتلكوا دائما الأسلحة والبدلات المميزة في اللعبة وذلك بسبب تحقيق الكثير من الأرقام القياسية وتنفيذ المهمات المختلفة التي تطرحها ببجي موبايل باستمرار، وكنا تحدثنا في وقت سابقة عن طريقة شحن شدات ببجي مدى الحياة وهي طريقة فعالة جدا ومجربة من الكثير من الأشخاص، واعتمدت هذه الطريقة على تحقيق المهام الأسبوعية في اللعبة باستمرار حتى الأسبوع الأخير منها وذلك للوصول إلى RP100 حيث موضح هنالك الطريقة المتبعة للحصول على 330 شدة ببجي لشحن الموسم التالي من اللعبة.

شدات ببجي مجانا 2022

إذن ما هي الطريقة المتبعة للحصول على شدات ببجي مجانا؟

من الواجهة الرئيسية في ببجي عليك اختيار Matches الموجود في السطر الأخير من واجهة اللعبة.

ثم يجب عليك أن تمتلك عدد من تلك العملات المطلوبة في هذه الواجهة والتي تأخذ شكل حرف G .

في حالة لم تكتن تمتلك تلك العملات يجب عليك أن تقوم بشرائها وهنا ستحتاج إلى شراء UC ويمكنك شراء أقل كمية ممكنة من الشدات وليكن 50 شدة فقط لتجربة هذه الميزة من ببجي.

ولشراء شدات ببجي عليك معرفة خطوات شراء شدات ببجي من الموقع الرسمي وكنا تحدثنا عليها قبل ذلك من خلال الموقع الرسمي لشراء الشدات، يمكنك البحث عنه في جووجل بكلمة Midasbuy واتباع الخطوات المطلوبة لشحن الشدات بشكل مباشر لحسابك في اللعبة.

خطوات شحن شدات ببجي مجانا

بعد الدخول إلى الصفحة المشار إليها والتي تسمها Bonus Challenge يجب عليك التسجيل في أحد المباريات المتاحة أمامك مع العلم أن تلك المباريات تكون متاحة في أوقات معينة من اليوم فقط، ولا تكون متاحة طوال الأيام ولذلك يجب متابعة تلك الصفحة بين الحين و الآخر لمعرفة موعد فتحها، وفي تلك الأثناء يجب عليك تحقيق نتائج مرتفعة في المباريات وتحقيق أكبر عدد إقصائات في المباريات حيث نتائجك في المباريات تمنحك نقاط، هذه النقاط بمجرد وصولك إلى 1000 نقطة يمكنك استبدالها ب 100 شدة مجانا بدون أي رسوم أو عمليات دفع خاصة إذا كنت تمتلك تلك العملات من البداية.