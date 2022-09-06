نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر iPhone 14 Pro و Pro Max: شائعات عن تاريخ الإصدار وأخبار الأسعار والتسريبات لرائد Apple لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة iPhone 14 Pro و Pro Max: شائعات عن تاريخ الإصدار، لقد غطينا ما يمكن توقعه من طرز iPhone 14 في مكان آخر ، لذلك نوجه انتباهنا هنا إلى متغيرات Pro المستقبلية ، والتي يجب أن تسمى iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max. ماذا سيقدمون على النماذج القياسية؟ كم ستكلف ، ومتى ستكون متاحة إجابات كل هذه الأسئلة وأكثر سوف نوفيكم بها من خلال الأسطر القادمة تابعوا.

تاريخ إصدار iPhone 14 Pro و Pro Max

من المتوقع أن يتم إطلاق iPhone 14 في 7 سبتمبر ، أي بعد عام من وصول iPhone 13 ولكن بالطبع لن يكون مجرد هاتف واحد كما هو الحال دائمًا ، يجب أن يضم iPhone 14 مجموعة كاملة من الهواتف ، مع اثنين الموديلات القياسية واثنين من هواتف Pro الراقية ، هكذا تقول الشائعات ، على أي حال، ومع وجود مصادر موثوقة ومثبتة في التاريخ تقول جميعها نفس الشيء ، وغطاء كسر نموذج iPhone 14 Pro Max المفصل ، ناهيك عن حالة iPhone 14 Pro ، هناك كل الأسباب لتصديقها.

لمحة عن شائعات iPhone 14 Pro

طرازان Pro: iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.

أجسام أكثر سمكًا مع نتوءات أكبر للكاميرا.

كاميرا رئيسية جديدة بدقة 48 ميجابكسل.

تم استبدال الشق الأمامي بفتحة ثقب وقواطع على شكل حبوب.

أفضل صفقات Apple iPhone 13 و Apple iPhone 13 Mini و Apple iPhone 13 Pro و Apple iPhone 13 Pro Max اليوم.

iPhone 14 Pro: توقعات الأسعار

بطبيعة الحال ، لا توجد أي كلمة رسمية حتى الآن حول أسعار iPhone 14 Pro – لن نسمع أي شيء رسمي حتى الحدث نفسه في سبتمبر، ولكن كانت هناك بعض الأرقام المسربة من منشورات مثل iDropNews ، وفقًا لمصادرهاتقول إن الأسعار المرتفعة وشيكة ،في حين أن iPhone 14 القياسي سيبدأ بسعر 799 دولارًا مثل iPhone 13 (وهو السعر الذي ظهر منذ ذلك الحين على مدونة Naver الكورية ، يمكن للأجهزة الأخرى في العائلة أن ترتفع بسعر 100 دولار ،يتضمن طرازي iPhone 14 Pro.هذا من شأنه أن يترك تكلفة iPhone 14 Pro 1099 دولارًا ، و iPhone 14 Pro Max بسعر 1199 دولارًا. تذكر ، هذه أسعار البداية. إذا كنت تريد المزيد من السعة التخزينية ، فستحتاج إلى التعمق أكثر في جيوبك

هذه مجرد شائعة ، بالطبع ، لكن المحلل في شركة Apple Ming-Chi Kuo أشار أيضًا إلى ارتفاع الأسعار. ويعتقد آبل أن متوسط ​​سعر بيع تشكيلة iPhone 14 سيرتفع بنسبة 15 في المائة مقارنة بتشكيلة iPhone 13.