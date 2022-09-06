نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط هاتف أيفون برو ماكس ١٣ بدون دفعة أولى وبدفع 100 ريال شهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية في اقتناء هاتف جوال أيفون بأي من إصداراته المتميزة والمتعددة، لذلك تقدم بعض الشركات العروض التنافسية التي تسهل للعملاء اقتناء هاتف أيفون برو ماكس ١٣ بدون دفعة أولى وعلى أقساط شهرية ميسرة وسهلة السداد وذلك من خلال التعاون بين شركة الاتصالات السعودية، لذلك يرغب الكثير من المواطنين في معرفة شروط الحصول على عروض تقسيط أيفون ١٣ برو ماكس.

شروط الحصول على عرض تقسيط أيفون ١٣ برو ماكس

في إطار سعى المملكة العربية السعودية وكافة أجهزة الدولة في تقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين تم التعاون بين شركة الاتصالات السعودية وشركة كوارا من أجل تقديم عروض تقسيط أجهزة الآيفون ولكن بشروط محددة أهمها:

أن يتم مراجعة طلب الحصول على العرض من خلال شركة كوارا التمويلية والتأكد من الأهلية أو من استحقاق الجهة المقدمة للطلب للاستفادة من ذلك العرض.

ضرورة تراوح سعر الهاتف الجوال بين فئة أربعة آلاف ريال سعودي وثلاثون ألف ريال سعودي.

أن لا يقل الحد الأدنى للسداد عن ستة أشهر ولا يقل عن عامين كاملين بحيث يختار العميل نظام السداد الأنسب له على حسب التزاماته الشهرية.

تقديم مستند رسمي يوضح الدخل الشهري الثابت للعميل المتقدم.

لا يشترط تقديم كفيل إلى شركة الاتصالات السعودية.

يتم منح العميل هامش ربح تنافسي قدرة ٢٤ في المئة ولكن بشرط محدد أن يكون السجل الائتماني له جيد ولا يضم أي تعثرات سابقة أو جديدة.

عروض تقسيط هاتف أيفون من شركة كوارا والشركة السعودية للاتصالات

أعلنت الشركة السعودية للاتصالات عن اتحادها مع شركة كوارا التمويلية لتوفير عروض الحصول على هاتف أيفون ١٣ برو ماكس، وأكدت أن التمويل يتفق تماما ً مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية، كما أعلنت عن إعفاء المواطنين من كافة الرسوم الإدارية وذلك في حالة إذا كانوا من عملاء شركة الاتصالات السعودية أو حاملين لشريحة الاتصال من نوع STC.، كما أعلنت عن امتداد قيمة التمويل لتصل إلى مبلغ ثلاثون ألف ريال سعودي كحد أقصى.