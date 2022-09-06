نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجديد في ساعات أبل 2022 “Apple watch 8” وفقا لتوقعات الخبراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر اكثيرين إصدار ساعة أبل 8 الجديدة، وخاصة أن ساعة أبل 7 لم تكن ملبية للتوقعات، فبالرغم من أنها كانت أكبر قليلًا، وتشحن بشكل أسرع قليلًا، إل أنها في باقي الميزات كانت مطابقة تمامًا لساعة أبل، وبالفعل صدرت العديد من التسريبات حول المزايا الجديدة في ساعة أبل 2022، وسنعرض بعضًا منها في السطور التالية.

تاريخ إصدار ساعة أبل 8 apple watch 8

أولًا بالنسبة لتاريخ الإصدار، فعادة ما تعلن شركة أبل عن إصداراتها الجديدة من ساعات أبل ووتش بالتزامن مع الإعلان عن صدور هواتفها الجديدة، لذلك فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن الساعة الجديدة يوم 7 سبتمبر هو اليوم المنتظر للإعلان عن هاتف ايفون 14، وبالنسبة لتاريخ الطرح بالأسواق، فإنه عادة ما يتم بعد الإعلان الرسمي عن ساعة أبل ووتش بيومين.

الجديد في أبل ووتش 2022

حتى الآن لم تظهر أي تسريبات بخصوص شكل ساعة أبل الجديدة إلا أن الشركة بالفعل كانت تعمل على تصميم جديد لساعات أبل منذ عدة أشهر.

ومن المتوقع أن يكون التصميم الجديد مع حواف أرق مع طلاء أكثر صلابة، ومن المتوقع أن يظهر حجم جديد ثالث لساعات أبل والتي كانت تأتي بحجمين مختلفين، أيضًا لأن أبل تستهدف الرياضيين فمن المتوقع أن يكون الإصدار الجديد من الساعات أكثر صلابة ليناسب العمل الشاق.

مستشعر درجة الحرارة

عملت أبل بالفعل على تطوير مستشعر الحرارة بحيث يتنبأ بحدوث حمى محتملة، وعدة قياسات حيوية جديدة أخرى، لكنها فشلت في إنهاء هذه الميزة قبل إطلاق ساعات أبل 7، ولذلك فمن المتوقع أن تظهر تلك الميزات في ساعات أبل 2022.

تتبع النوم

استحوذت شركة أبل بالفعل على جهاز مستشعر النوم الخاص بشركة Beddit، والذي يقيس ضربات القلب أثناء النوم والشخير والتنفس ودرجة حرارة الغرفة والرطوبة، ومن المتوقع أن تنقل ميزات هذا المستشعر إلى ساعات أبل 8.

حصلت أيضًا أبل على براءات اختراع لمستشعر تتبع سكر الدم، وسيكون نعمة حقيقية لمرضى السكري إذا تمت إضافتهة لساعات أبل 8 الجديدة.

سعر أبل ووتش الجديدة

لم تعلن أبل حتى الآن عن أي تسريبات بخصوص أسعار أبل ووتش 8، لكن من المتوقع أن تكلفتها ستكون بين 399 دولار إلى 429 دولار وستكون أيضًا أعلى في بعض دول العالم بسبب التضخم.