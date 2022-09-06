موقع ببجي الرسمي للشحن بكل سهولة بالـ ID للحصول علي 999 شدة

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عمر شويل - جدة موقع ببجي الرسمي حيث تعد ببجي موبايل، واحدة من أشهر ألعاب battle royale النوع الفرعي الذي أصبح موضوعًا ساخنًا في الأشهر والسنوات الأخيرة. بعد الشعبية الهائلة التي حدثت في ألعاب المغامرة المتعلقة بالبقاء على الخرائط في لعبة pubg للجوال، الذي نحن الذي نلعب دور جندي معين ونقاتل من أجل البقاء مع الآخرين. ولكي نفوز يجب علينا أن نمتلك الكثير من الشدات لتطوير شخصيتنا الافتراضية داخل اللعبة ومن اجل ترقية المستوى.

موقع ببجي الرسمي للشحن

إذا أردت الشحن فأنت ليس لديك ألا موقع واحد فقط الأمن لكي تقوم الشحن من خلاله، واسم هذا الموقع هو midasbuy، وهو الموقع الرسمي الواحيد التي تستطيع من خلاله الشحن دون قلق، مع الإضافة انه أرخص موقع يمكنك الشحن من خلاله ويرجع ذلك الفضل إلى العروض والمسابقات التي تقدمها اللعبة دائما، ولكي تتابع هذه العروض يجب عليك تسجيل الدخول للموقع.

طريقة شحن شدات ببجي

كما ذكرنا أن طريقة الشحن ستكون عبر الموقع الرسمي وذلك سيكون من خلال الخطوات البسيطة الأتية:

الدخول علي موقع midasbuy وذلك يتم عبر أي متصفح انت تسخدمة.

ثم تسجيل الدخول من خلال الحساب البريدي التي قمت بتسجيل اللعبة من خلاله أو الفيس بوك.

بعد ذلك ادخل المعرف الخاص بك للتأكيد، وهذه كلها مسال امنيه من الموقع.

واهم خطوة هي تحديد بلدك لكي تظهر لك عملة دفع بلدك بطريقة صحيحة، وتتوفر لديك طرق الدفع المتاحة لبلدك، حيث أن كل بلد ولديها طريقة مختلفة، ويتم ذلك عن طريق العلم الموجود في أعلى الصفحة.

ثم ضغط علي كلمة شراء بعد تحديد البلد.

بعدها ستفتح لك صفحها بها حزم من الشدات وبجانبها السعر، قم باختيار ما يناسبك.

ثم اتجه وقم باختيار طريقة الدفع المناسبة لديك واكمل البيانات التأكيدية.

وبعد الانتهاء منها سيكون متوفر لديك الشدات في حسابك.

حيث يمكنك الحصول علي المزيد من ال UC اذا قمت بالشحن بالبطاقة.

طريقة شحن ببجي بالكود

توفر اللعبة أيضا طريقة اخرى دون مقابل للاعبين التي يمكنك من خلالها الحصول علي شدات وجوائز كثيرة ومن أمثلة هذه الاكواد:

GPHZDBTFZM24U

PGHZDBTFZM24U

PGHZDBTFZ95U

GODZILLAKONG

BCAHZBBZFVM

طريقة شحن شدات ببجي

يوجد طريقة اخرى دون دفع أي نقود وهي عن طريق مشاهدة الإعلانات التي توفرها اللعبة كل يوم بعد الساعة 12، حيث أنها تعطي الكثير من الشدات التي يمكنك استغلالها من خلا ل ما تريد داخل المتجر.