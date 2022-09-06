نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة عبقرية طرق لشحن شدات ببجي 2022الموسم الجديد من داخل الموقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي في وقت قياسي دون الحاجة إلى إهدار الكثير من الوقت خاصة بعد توافر عدة طرق مختلفة خاصة بشحن الشدات نظرًا لأهمية لعبة ببجي بالنسبة للكثير من الأشخاص المتواجدين في كل أنحاء العالم، فمن المعروف عن اللعبة أنها شيقة للغاية استطاعت خلال وقت قصير أن تجذب آلاف الناس لها والذي تتنوع أعمارهم ما بين أطفال، شباب، وكذلك كبار السن، لقد زادت شهرة اللعبة بسبب المغامرات الموجودة فيها والتي تشجعهم على اللعب أكثر وأكثر.

شحن شدات ببجي:

لقد أصبح من السهل جدًا شحن شدات ببجي خاصةً بعد وجود وسائل الشحن المتنوعة فمن الممكن أن يتم الشحن باستخدام الفيزا أو باي بال، أو الماستر كارد، كذلك يمكن شحن الشدات باستخدام رصيد الموبايل ،وتعتبر الأخيرة هي الأكثر استخدامًا في أغلب الدول، حيث يتطلب الأمر فقط إرسال أيدي اللاعب وبعدها يستقبل اللاعب الشدات مقابل المال الذي سدده.

شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي:

يريد أي لاعب شراء شدات ببجي بطريقة آمنة وذلك لاقتناء متطلبات اللعب التي يسعى لشرائها باستخدام هذه الشدات، ويعتبر الموقع الرسمي هو أصدق الطرق المتاحة للشحن حيث يتم الشحن من خلاله عن طريق تنفيذ الآتي:

فتح الموقع الإلكتروني للعبة ببجي وهو midasbuy.

البحث عن أيقونة “شحن الشدات” للنقر عليها.

البحث عن قائمة الدول لاختيار الدولة منها، وكتابة الكود الخاص بها.

يدخل اللاعب الرقم الذي يريد شراؤه من الشدات.بالنسبة لوسيلة تحميل لعبة ببجي تتمثل في جوجل بلاي بالنسبة للهواتف الأندرويد، وآب ستور بالنسبة لهواتف الآيفون.

تسجيل رقم المعرف أو ما يعرف بـ ID اللاعب في خانته الخاصة به.

تحديد الطريقة المفضلة للسداد، ومن ثم كتابة كافة البيانات الخاصة بالدفع الإلكتروني.

التوجه إلى كلمة “الشحن” للنقر عليها.

الرابط الخاص بتحميل لعبة ببجي الإصدار الجديد:

مما لاشك فيه أن لعبة ببجي أصبحت محور ألعاب الحروب الملكية، كما أنها استطاعت أن تتفوق على غيرها من الألعاب من حيث نسبة تحميل الأشخاص لها وكذلك التقييمات، ومازالت هذه اللعبة تدهشنا بالكثير ،وهذا بسبب الإصدارات الجديدة لها، فلقد تم إصدار لعبة ببجي نيو ستيت، ولعبة ببجي الكورية، وكذلك لعبة ببجي الصينية، والهندية، حيث يتم تحديث كل هذه الأنواع بصفة مستمرة للاستمتاع بأفضل المستويات.