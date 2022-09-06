نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث eFootball PES 2023 وإضافات 6 سبتمبر في لعبة eFootball V 2.0.0 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث eFootball PES 2023 والإضافات العديدة التي تمت علي اللعبة يوم 6 سبتمبر كما تم تقديم هدايا متعددة . في لعبة eFootball V 2.0.0 2023 لكافة اللاعبين المسجلين علي موقع الشركة . تلك الهدايا تأتي كاعتذار مقدم من كونامي علي ما تم مواجهته من مشاكل كانت في قائمة الاختيار التلقائي لللاعبين في إي فوتبول بيس موبايل 23 . كذلك بجانب وعد كونامي عند تحميل لعبة eFootball PES Mobile علي الهواتف لن تكون . هناك مشاكل أخري وذلك بعد التحديث الذي تم علي eFootball 23 كما أن الهدايا التعويضية المرسلة . من الشركة تتمثل في العديد من عملات GP يصل عددها إلي 20 ألف عملة لكل لاعب من لاعبي إي فوتبول 23 . وعبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد فيما يشمله التحديث الأخير .

تحديث eFootball PES 2023 ونصائح شركة كونامي

في تحديث eFootball PES 2023 الأخير من كونامي نصحت اللاعبين بأنه لا يجب عليهم استخدام خاصية . اختيار اللاعبين بشكل تلقائي من قائمة الفريق . لكي ما يتم تلاشي مشكلة الازدواج مع بعض اللاعبين الغير مكررين سابقاً كما يمكن استبدال الاختيار التلقائي للاعبين في لعبة eFootball V 2.0.0 2023 في تشكيل البدائل “الاحتياطي” . بشكل يدوي وليس تلقائي كذلك بجانب التوضيح الصادر من كونامي علي موقعها الرسمي والمرفق صورة توضيحيه عنه في “مقال موقع ثقفني” . بأن المشاكل قد تم إصلاحها يوم 6 سبتمبر الجاري مع الإضافات الخاصة التي تمت علي eFootball . تلك التي سنعرضها في سطور المقال القادمة .

إضافات تحديث eFootball PES 2023

هناك العديد من الإضافات التي تمت في لعبة eFootball V 2.0.0 2023 والتي ذكرنها منها أجزاء متعددة . في مقالات سابقة عبر “موقع ثقفني” ونضيف لما ذكر سابقاً الإضافات الآتية :-

العديد من فرق الأندية متاحة في تحديث eFootball Pes 23 . كما مضاف للعبة مؤخراً اللاعب بوتافوجو . بجانب اللاعب المتألق جريميو . كذلك أيضاً بجانب اللاعب ساو باولو . اللاعب سيارا . ريد بول براغانتينو . كما يأتي في تحديث eFootball PES 2023 اللاعب فورتاليزا . مع تلك اللاعبين المضافين مؤخراً ترسل كونامي لكافة اللاعبين كنوع من الاعتذار عن المشاكل الصادرة . عدد 10 الآف عملة من عملات GP لكل من قام بإنشاء حساب في يوم 6 سبتمبر الجاري .

تصريح كونامي عن لعبة eFootball V 2.0.0 2023

في شأن تحديث eFootball PES 2023 صرحت كونامي بأنها تقدم تجربة لعب لكافة عشاق إي فوتبول بيس موبايل 23 . علي مستوي العالم تجربة واقعية ليس لها مثيل . كما ستحرص علي جمع أكبر تعليقات خاصة بشأن تحديث eFootball 23 وعبر تلك التعليقات سيتم العمل علي تحسين . ما يتم طلبه من عشاق إي فوتبول 23 كذلك بجانب تنويه كونامي عن إضافات . أشكال مختلفة للمباريات الافتتاحية مع الألوان الجديدة لكل نادي من نوادي eFootball Pes 23 . كما تعهدت بأنها ستستمر في تقديم أحدث وأروع موسم لكرة القدم . عبر مجموعة كاملة بمحتوي مثير للغاية سيلاحظها اللاعبين عند . تحميل لعبة eFootball PES Mobile والتي سنعرض خطواتها عبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

كيفية تحميل لعبة eFootball PES Mobile

يتم الحصول علي طريقة تحميل لعبة eFootball PES 2023 عبر طريقتين الطريقة الأولي كالآتي :-

أنشئ حساب خاص بك علي موقع شركة كونامي .

يتم أنشاء الحساب عبر تسجيل البيانات المطلوبة منك علي الموقع .

كما بعد ذلك يمكنك الحصول علي تحديث eFootball PES 2023 أو تثبيت اللعبة علي هاتفك .

أو تثبيت اللعبة علي هاتفك . بتلك الخطوات الثلاثة تحصل علي لعبة eFootball PES 23 .

الطريقة الثانية للحصول علي لعبة eFootball Pes 23

المتاجر المتخصصة والمضمونة في تثبيت إي فوتبول بيس 23 هي جوجل بلاي لهواتف أند رويد ، أبل ستور لهواتف أيفون . بجانبهم أيضاً متجر آب جاليري لهواتف هواوي ويتم الحصول علي اللعبة بالخطوات التالية :-

أدخل المتجر الخاص بنوع هاتفك والمشار لهم في السطور السابقة . كما بعد أن يتم تسجيل الدخول للمتجر أبحث عن لعبة eFootball V 2.0.0 2023 بمربع البحث . في حالة أن النسخة حصلت عليها سابقاً علي هاتفك أضغط مربع “تحديث” . كذلك في حالة أنه أول مرة ترغب في تحميل لعبة eFootball PES Mobile أضغط علي زر “تحميل” . تلك هي خطوات تثبيت eFootball 23 علي هاتفك أو تحديثها .

تحديث eFootball PES 2023 والذي تم من خلاله إضافة لاعبين جدد ذكرنا منهم البعض في مقال اليوم من موقعكم . المفضل “موقع ثقفني” وفي حالة صدور أي معلومات أخري عن لعبة eFootball سنوافيكم بها بمقال جديد أن شاء الله .