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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث eFootball PES 2023 وإضافات 6 سبتمبر في لعبة eFootball V 2.0.0 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحديث eFootball PES 2023 والإضافات العديدة التي تمت علي اللعبة يوم 6 سبتمبر كما تم تقديم هدايا متعددة . في لعبة eFootball V 2.0.0 2023 لكافة اللاعبين المسجلين علي موقع الشركة . تلك الهدايا تأتي كاعتذار مقدم من كونامي علي ما تم مواجهته من مشاكل كانت في قائمة الاختيار التلقائي لللاعبين في إي فوتبول بيس موبايل 23 . كذلك بجانب وعد كونامي عند تحميل لعبة eFootball PES Mobile علي الهواتف لن تكون . هناك مشاكل أخري وذلك بعد التحديث الذي تم علي eFootball 23 كما أن الهدايا التعويضية المرسلة . من الشركة تتمثل في العديد من عملات GP يصل عددها إلي 20 ألف عملة لكل لاعب من لاعبي إي فوتبول 23 . وعبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد فيما يشمله التحديث الأخير .
تحديث eFootball PES 2023 ونصائح شركة كونامي
في تحديث eFootball PES 2023 الأخير من كونامي نصحت اللاعبين بأنه لا يجب عليهم استخدام خاصية . اختيار اللاعبين بشكل تلقائي من قائمة الفريق . لكي ما يتم تلاشي مشكلة الازدواج مع بعض اللاعبين الغير مكررين سابقاً كما يمكن استبدال الاختيار التلقائي للاعبين في لعبة eFootball V 2.0.0 2023 في تشكيل البدائل “الاحتياطي” . بشكل يدوي وليس تلقائي كذلك بجانب التوضيح الصادر من كونامي علي موقعها الرسمي والمرفق صورة توضيحيه عنه في “مقال موقع ثقفني” . بأن المشاكل قد تم إصلاحها يوم 6 سبتمبر الجاري مع الإضافات الخاصة التي تمت علي eFootball . تلك التي سنعرضها في سطور المقال القادمة .
إضافات تحديث eFootball PES 2023
هناك العديد من الإضافات التي تمت في لعبة eFootball V 2.0.0 2023 والتي ذكرنها منها أجزاء متعددة . في مقالات سابقة عبر “موقع ثقفني” ونضيف لما ذكر سابقاً الإضافات الآتية :-
- العديد من فرق الأندية متاحة في تحديث eFootball Pes 23 .
- كما مضاف للعبة مؤخراً اللاعب بوتافوجو .
- بجانب اللاعب المتألق جريميو .
- كذلك أيضاً بجانب اللاعب ساو باولو .
- اللاعب سيارا .
- ريد بول براغانتينو .
- كما يأتي في تحديث eFootball PES 2023 اللاعب فورتاليزا .
- مع تلك اللاعبين المضافين مؤخراً ترسل كونامي لكافة اللاعبين كنوع من الاعتذار عن المشاكل الصادرة . عدد 10 الآف عملة من عملات GP لكل من قام بإنشاء حساب في يوم 6 سبتمبر الجاري .
تصريح كونامي عن لعبة eFootball V 2.0.0 2023
في شأن تحديث eFootball PES 2023 صرحت كونامي بأنها تقدم تجربة لعب لكافة عشاق إي فوتبول بيس موبايل 23 . علي مستوي العالم تجربة واقعية ليس لها مثيل . كما ستحرص علي جمع أكبر تعليقات خاصة بشأن تحديث eFootball 23 وعبر تلك التعليقات سيتم العمل علي تحسين . ما يتم طلبه من عشاق إي فوتبول 23 كذلك بجانب تنويه كونامي عن إضافات . أشكال مختلفة للمباريات الافتتاحية مع الألوان الجديدة لكل نادي من نوادي eFootball Pes 23 . كما تعهدت بأنها ستستمر في تقديم أحدث وأروع موسم لكرة القدم . عبر مجموعة كاملة بمحتوي مثير للغاية سيلاحظها اللاعبين عند . تحميل لعبة eFootball PES Mobile والتي سنعرض خطواتها عبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
كيفية تحميل لعبة eFootball PES Mobile
يتم الحصول علي طريقة تحميل لعبة eFootball PES 2023 عبر طريقتين الطريقة الأولي كالآتي :-
- أنشئ حساب خاص بك علي موقع شركة كونامي .
- يتم أنشاء الحساب عبر تسجيل البيانات المطلوبة منك علي الموقع .
- كما بعد ذلك يمكنك الحصول علي تحديث eFootball PES 2023 أو تثبيت اللعبة علي هاتفك .
- بتلك الخطوات الثلاثة تحصل علي لعبة eFootball PES 23 .
الطريقة الثانية للحصول علي لعبة eFootball Pes 23
المتاجر المتخصصة والمضمونة في تثبيت إي فوتبول بيس 23 هي جوجل بلاي لهواتف أند رويد ، أبل ستور لهواتف أيفون . بجانبهم أيضاً متجر آب جاليري لهواتف هواوي ويتم الحصول علي اللعبة بالخطوات التالية :-
- أدخل المتجر الخاص بنوع هاتفك والمشار لهم في السطور السابقة .
- كما بعد أن يتم تسجيل الدخول للمتجر أبحث عن لعبة eFootball V 2.0.0 2023 بمربع البحث .
- في حالة أن النسخة حصلت عليها سابقاً علي هاتفك أضغط مربع “تحديث” .
- كذلك في حالة أنه أول مرة ترغب في تحميل لعبة eFootball PES Mobile أضغط علي زر “تحميل” .
- تلك هي خطوات تثبيت eFootball 23 علي هاتفك أو تحديثها .
تحديث eFootball PES 2023 والذي تم من خلاله إضافة لاعبين جدد ذكرنا منهم البعض في مقال اليوم من موقعكم . المفضل “موقع ثقفني” وفي حالة صدور أي معلومات أخري عن لعبة eFootball سنوافيكم بها بمقال جديد أن شاء الله .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديث eFootball PES 2023 وإضافات 6 سبتمبر في لعبة eFootball V 2.0.0 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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