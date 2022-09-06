نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على كود Google Analytics الجديد وربطه بجوجل أدسنس مع اقتراب التحول إلى (GA4) في المقال التالي

عمر شويل - جدة عندما تتحدث عن المنافسين وتحليل المنافسة في مجال تخصصك، فإننا دائمًا ما نطرح السؤال الأول عن امتلاك الأدوات المناسبة للتحليل، نعم هناك عدد لا يحصى من الأدوات في السوق ، مجانية ومدفوعة ، يمكنك استخدامها لإجراء عملية البحث والتحليل هذه، وبعض هذه الأدوات جيدة جدًا بحيث لا يمكن التحدث عنها بإسهاب، إحدى هذه الأدوات التي اخترنا الحديث عنها في هذه المقالة هي .Google Analytics

تُعد أداة احصائيات جوجل، طريقة مفيدة وفعالة بشكل لا يصدق لتحليل أداء موقعك، رغم أنه قد يبدو شاقًا للمستخدم لأول مرة ، لكن ما تجده ذا قيمة عالية ويمكنك الاعتماد عليه بشكل واسع جدا.

انشاء حساب google analytics وربطه بموقعك

حدثت جوجل خدمة Google Analytics، وأضافت العديد من البيانات الجديدة مواكبة منها للطفرات الكبيرة، التي تحدث في عالم الويب، والتجارة الإلكترونية وغيرها، ووجد العديدون صعوبة في عمل حساب على تحليلات جوجل وإظهار الكود القديم، الذي كان يظهر كأساسي عند عمل الحساب، تابعنا في الخطوات القادمة لتعرف كيفية الحصول على هذا الكود ووضعه في موقعك بسهولة.

أولا قم بالضغط على المسئول أسفل يمين الشاشة وستظهر أمامك الصورة التالية، قم بالضغط على انشاء حساب، ويمكن لهذا الحساب وضع عليه أكثر من موقع وأكثر من رقم تعريف واحد للتتبع بطريقة سليمة وشرعية، فلديك الصلاحية لإنشاء 100 حساب.

في هذه الخطوة ادخل اسم الحساب الذي توده، وتستطيع تغييره فيما بعد من صفحة المشرف.

نكتب اسم الموقع وليس شرط أن تكتب الاسم الفعلي لاسم الموقع المراد عمل قناة به، لكي يتم المطابقة والموافقة; فقط هذا الاسم توضيحي لصاحب الحساب، فهنا أنا كتبت ثقفني وهو اسم الموقع جانب اختصار اسم الشخص المالك للحساب، لكي اعلم لمن يعمل بهذا الكود، ثم علينا اختيار الدولة، ومن ثم اختيار التوقيت الزمني الذي تفضله وبما أننا لدينا فقط توقيتا زمنيا واحد سنختاره، أما إذا كنت تعيش داخل الولايات المتحدة على سبيل المثال فيجب عليك اختيار التوقيت الزمني للولاية التي تعيش فيها “يا الله.. لهم نعيم الاختيار في كل شيء” ، هذا لتقرأ التقرير بشكل سليم وتستطيع تحليله بشكل أدق، واختار العملة الخاصة بحسابك ويفضل اختيار العملة التي تستلم بها الأرباح.

انتظر… قبل أن تتسرع وتضغط التالي، يجب عليك الضغط على إظهار الخيارات المتقدمة، وتضغط على إنشاء موقع Universal Analytics، وهذه الخطوة التي لا يفعلها الكثيرون، ويلاحظون عدم ظهور الكود المعتادين عليه، ويظهر لهم الكود الذي يبدأ ب GA، هذه الخطوة ضرورية إلى أن يقوم مطوري المواقع بإتاحة استخدام الكود الشامل على كافة المنصات.

بعد الضغط على زر التفعيل المعلم باللون الأصفر على يسار الشاشة، سيظهر هذا النموذج علينا كتابة دومين الموقع كما في الصورة، وان كنت تريد إنشاء الكود القديم فقط، فقم بالضغط على الخيار المُعلّم عليه في الصورة، وإما إن كنت تريد إنشاء كودين فقم بتحديد الخيار الأول، وأرى أن ليس له داعي طالما لا تمتلك عدة منصات لمشروعك.

هنا نملئ هذه البيانات بما يتراءى لنا وفي حالتنا لا تخشى أن تفعل شئ خطأ، فهذا لن يؤثر على شئ، نضغط على إنشاء

اقرأ جيدا اتفاقية بنود خدمة إحصاءات Google الخاصة بدولتك، أرجوك اقرأها.

الآن لديك هذا الكود اللعين الذي حاولنا اطهاره ولكنه أبى.

ننسخ الكود القصير إذا كنت مشترك في موقع أو منصة تسمح لأعضاءها بإنشاء حسابات لهم لتتيح معرفة إحصائيات عضوياتهم كمواقع مشاركة أرباح أدسنس مثلا، وان كنت تمتلك موقعك الخاص بك قم بنسخ الكود الأكبر، واتبع الخطوات ولصقه كأول عنصر في قسم

والآن ادخل على حسابك في المنصة وضع الكود بهذا الشكل، وتأكد من نسخه كاملا.

مبروك كل ما عليك هو الانتظار حتى 48 ساعة، ولكن لا تقلق لن يتأخر إلى هذا الحد، في الغالب تظهر الإحصائيات خلال 5 دقائق خاصة في المواقع التي تم إضافة جوجل تحليلات مسبقا إليها، للدخول إلي بيانات الحساب نقوم باتباع الصورة التالية.

ربط google analytics بحساب جوجل أدسنس

للتعرف على كيفية ربط حساب ادسنس باحصائيات جوجل، قم بالدخول على المسئول في google analytics واختيار الحساب والموقع، وعندما تصل الى هذه النقطة اضغط على ربط Adsense

شاهد حساب أدسنس الخاص بك واختر Adsense المحتوى، اضغط على متابعة واختر الملف الشخصي وهو الملف الخاص بدومين الموقع الذي تود ربطه واضغط على تفعيل الربط

تتمثل الفائدة الأولى من تحسين محركات البحث SEO في أنها توفر نظرة ثاقبة لأداء منافسينا، إنها تطلعنا على ما يحدث في المجال وأين تكمن ثغرات منافسينا ، حتى نتمكن من تحسين مواقعنا الإلكترونية وسد الفجوات التي يفتقر إليها الآخرون. إنها تزودنا بميزة أكبر وتساعدنا في التفوق عليهم وذلك باستخدام كل أدوات جوجل، وأداة google analytics تستطيع أن تفعل الكثير لنا فلا تضيعوا هذه الفرصة الثمينة.

جوجل تجرب تحديثات الخصوصية على Google Analytics

أعلنت Google أنها تجري تغييرات، لأسباب تتعلق بالخصوصية، على تقرير طلبات البحث في إعلانات Google في Universal Analytics وبعض الخدمات المتعلقة بها. وبررت وجوجل سبب قيامها بهذا التحديث كتلبية للحد الأعلى للخصوصية. وأضافت Google أن “هذه الحدود تضمن إخفاء هوية المستخدم من خلال الإبلاغ فقط عن الأشياء التي شهدت حجم بحث كافٍ عبر عمليات بحث Google.

وقالت الشركة إن التغيير في Google Analytics 4 يضمن أن تكون المقاييس الآن أكثر اتساقًا مع ما تراه في تقارير إعلانات Google. نظرًا للاختلافات في نماذج البيانات في هذا التحديث، ستكون تقارير عبارات استعلام البحث في Universal Analytics محدودة أكثر من تقارير إعلانات Google. لذلك ستظل بحاجة إلى الذهاب إلى إعلانات Google للحصول على مزيد من البيانات، ولكن لا تزال بحاجة إلى البيانات الكاملة.

جدير بالذكر أن جوجل قد أعلنت عن توقف برنامج Universal Analytics (UA) من Google عن جمع البيانات في الأول من يوليو 2023. لمدة ستة أشهر بعد هذا التاريخ، سيظل بإمكانك الوصول إلى البيانات السابقة في UA. بعد ذلك، ستختفي هذه البيانات أيضًا. بعد ذلك، سيكون Google Analytics 4 (GA4) هو النظام الأساسي الافتراضي. مع الإصدار الجديد ، تأتي تغييرات كبيرة في البيانات والمقاييس التي اعتدت عليها. ولعنا سنتطرق في مقال لاحق عن الإصدار الرابع من تحليلات جوجل وشرح أهم المزايا الجديدة به.