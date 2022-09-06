انت الان تتابع خبر واتساب يطلق ميزة جديدة للمستخدمين تتعلق بالرسائل غير المقروءة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

واتسآب يطلق ميزة جديدة للمستخدمين

رياض - احمد صلاح - في بيان رسمي صادر، كشف تطبيق واتسآب الشهير، عن قيامه بإطلاق ميزة جديدة للمستخدمين المسجلين والراغبين في التسجيل، وقد جاءت تلك الميزة ضمن الجهود التي يقوم بها التطبيق، والتي يسعى من خلالها لتيسير استخدامه بالإضافة إلى جعله أكثر مرونة، وستسمح تلك الميزة للمستخدمين، بالعودة “مهما طال الزمن” للرسائل الغير مقروءة والإطلاع عليها، وكان تطبيق الواتسآب قد تحدث عن تلك الميزة للمرة الأولى في يونيو الماضي، ولكنها أصبحت الآن ملموسة، حيث تم طرحها لجميع المستخدمين.

كما وقامت شركة الواتسآب بطرح الميزة كذلك، من خلال إصدار الويب ونظام “آي أو أس”، في صورة فلتر جديد تم إضافته إلى جانب شريط البحث الذي يظهر بالأعلى، بحيث سيسمح هذا الشريط بعرض جميع الرسائل والدردشات الغير مقروءة، كما وقام التطبيق على الجانب الآخر، بتطوير عدد من القواعد الجديدة للخصوصية، والتي يمكن للمستخدم من خلالها، الخروج من مجموعات الدردشات بدون وصول إشعارات للآخرين.

وكجزء من التحديثات المستمرة التي يقوم بها تطبيق الواتسآب بشكل دوري، أتاح تطبيق الواتسآب للمستخدمين، إمكانية التقاط صور للرسائل التي يتم إرسالها ضمن خاصية “عرض لمرة واحدة”، والتي يتم حذفها بشكل تلقائي بعد استلامها وقرائتها من الطرف الآخر، ويعمل تطبيق الواتسآب بهذه الفترة على تطوير خاصية جديدة، يمنع التطبيق من خلالها التقاط صورة للرسالة.

كذلك قام واتسآب بتطوير ميزة جديدة، يقوم من خلالها بتعطيل إشعار الخروج من المجموعة، حيث يسمح تطبيق الواتسآب بنسخته الحالية، بوصول إشعار عند خروج أحد المستخدمين من المجموعة، يمكن من خلالها المعرفة بخروج المستخدم، وبالميزة الجديدة التي سيتم إطلاقها من التطبيق، فإن هذا الإشعار لن يتم إرساله وبالتالي لن يعرف المستخدمين بخروج أحدهم من المجموعة