نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة جديدة لحظر المكالمات العشوائية على هاتف الأندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة جديدة لحظر المكالمات العشوائية على هاتف الأندرويد كثير من الأشخاص يتعرضون للمكالمات العشوائية على الهاتف بشكل يومي وهذا الأمر يكون مزعج كثيراً وبالتالي يحاولون البحث عن أفضل الطرق التي تساعدهم على إنهاء هذا الإزعاج من خلال حجم المكالمات بطريقة سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة لأن هذا الأمر المزعج.

طرق حجب المكالمات العشوائي

يمكن لجميع الأشخاص الذين يتعرضون لهذا الأمر حل هذه المشكلة بكل سهولة من خلال تطبيقات الاتصال الافتراضية الموجودة على هواتف الأندرويد الذكية من خلال ميزة تصفية البريد العشوائي وبالتالي يمكن من خلال تطبيق الطرف الثالث على متجر جوجل بلاي تنفيذ هذا الأمر.

بينما يفضل استخدام الطرق الافتراضية لأن بعض التقنية أكدت أن تطبيقات الطرف الثالث قد اتهمت قبل ذلك بتسريب البيانات الشخصية لهذا يمكنك معرفة خطوات عمل الحظر من خلال جوجل فون.

كيفية الحظر باستخدام جوجل فون

يمكنك من خلال السطور القادمة معرفة الخطوات المحددة لكي تتمكن من إتمام عملية الحظر بشكل صحيح وتشمل الآتي،

أولا ينبغي عليك أن تقوم بفتح تطبيق الهاتف والضغط على النقاط الثلاثة سوف تجدها أمامك في الزوايا العلوية من جهة اليمين ثم تقوم بالنقر على الإعدادات.

بعد ذلك تقوم باختيار assistive ثم الضغط على caller * spam بعد ذلك تقوم بالتبديل إلى تصفية المكالمات الموجودة في البريد العشوائي حتى تتمكن من حظر مكالمات البريد بشكل تلقائي.

يمكن أيضا استخدام الحظر اليدوي من خلال فتح تطبيق الهاتف والضغط على الرقم الذي تريد حظره بشكل مطول وبعد ذلك سوف تظهر أمامك كلمة حظر تقوم بالضغط عليه وبالتالي سوف تكون قد تمكنت من حظر هذا الشخص المزعج.

خطوات التواصل مع حذف حسابك على واتس أب

يجب عليك أولا حذف التطبيق من الهاتف الخاص بك ثم تحميله مرة أخرى لكي تتمكن من إلغاء الحظر وسوف يحتاج إلى بعض الوقت بعد ذلك يجب عليك أن تقوم بإشراك شخص آخر صديقا مشترك ويمتلك حساب على واتس حساب ويجب أن يكون الشخص الذي حظر مسجل على لائحة الاتصال وبعد ذلك تقوم بالتواصل إلى الصديق المجتمع وتقوم بإنشاء محادثة في تطبيق الواتساب ويجب أن يضيفك الشخص الآخر الذي حظرك من المجموعة.