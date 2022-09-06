نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الإعلان عن هاتف OPPO A57s بمعالج Helio G35 وأهم المواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفاصيل الإعلان عن هاتف OPPO A57s بمعالج Helio G35 شركة أوبو قد أطلقت هاتفين جديدين إلى سلسلة a57 وهم هاتف aAv7s وكذلك هاتف Av7e وهي من الهواتف الذكية المطورة ويوجد فيها بعض الاختلافات أما بالنسبة لهاتف OPPO A57s بمعالج Helio G35 والذي يعمل بنظام ColorOS 12.1 والذي يكون من ضمن أنظمة التشغيل الخاصة بهواتف الأندرويد وهو يعتبر الإصدار الثاني عشر كما يتميز بوجود ذاكرة عشوائية تصل إلى أربعة جيجا بايت و 64 جيجا بايت.

كما يتميز هذا الهاتف بوجود بطاقة تخزين خارجية بسعة واحد جيجابايت وقد تم تصميم هذا الهاتف حول شاشة ال سي دي مقاس 6.65 بوصة تتميز بوجود طبقة عازلة من الزجاج وسوف نوضح لكم من خلال السطور التالية مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف OPPO A57s

يمكنك من خلال السطور القادمة معرفة أهم المواصفات الموجودة في الهاتف بشكل تفصيلي وتشمل الآتي،

يتميز هذا الهاتف بوجود منفذ سماعات الرأس التقليدي بقطر 3.5 ملم مع وجود مستشعر بصمة الأصبع يتواجد في جانب الهاتف.

يتميز هذا الهاتف بوجود شريحتين مع وجود بطاقة تخزين خارجية بالإضافة إلى وزن الهاتف يصل إلى 187 غرام وقياس الشاشة 6.56 بوصة أما بالنسبة لأبعاد الشاشة الجديدة 9.20 مع وجود درجة حماية الشاشة بطبقة عازلة من زجاج الباندا.

يدعم هذا الهاتف منفذ ال USB Type- C 2.0، بالإضافة إلى دعم خاصية USB On- The- Go.

مواصفات الشاشة الخارجية

تتميز دقة الشاشة. 720 × 1612 بكسل كما يوجد طبقة عازلة للهاتف وإبعاد الشاشة مع الأبعاد الجديدة 20.9 وكثافة بكسلات الشاشة 269 في البوصة الواحدة وتدعم هذه الشاشة اللمس 16 مليون لون مختلف.

يوجد في هذا الهاتف كاميرا خلفية أساسية العدسة مزدوجة بدقة 50 ميجا بكسل والثانية بدقة اثنين جيجا بكسل ضبط تلقائي للصورة مع وجود فلاش أحادي يساعد على التصوير الليلي بكل سهولة.

يوجد خاصية كشف الوجه والبانوراما وخاصية التركيز باللمس ويمكن تصوير مقاطع الفيديو بجودة 1080 بسرعة 30 إطار في الثانية الواحدة والذاكرة الداخلية تصل إلى 64 جيجا أما بالنسبة لذاكرة الوصول العشوائية أربعة جيجا.

سرعة المعالج: ثماني النواة بتردد (4×2.3 GHz Cortex- A53 & 4×1.8 GHz Cortex- A53)

معالج رسوميات: PowerVR GE 8320.

نوع المعالج: MediaTek MT6765G Helio G35