نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعادة محادثات الواتس اب بدون نسخة احتياطية في خطوة بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعادة محادثات الواتس اب بدون نسخة احتياطية، في هذه المقالة ، سنشرح كيفية استرداد رسائل WhatsApp بدون نسخ احتياطي بطريقة مختبرة بنسبة 100٪! نعم ، حتى إذا لم يكن لديك نسخة احتياطية أو نسخة احتياطية من هذه الرسائل ، فستساعدك هذه التعليمات على استعادة رسائل WhatsApp القديمة المفقودة.

استعادة محادثات الواتس اب بدون نسخة احتياطية

إذا كنت بحاجة إلى استعادة رسائل WhatsApp المحذوفة لأجهزة Android و iPhone ، فإن أحد أفضل البرامج المخصصة لهذه المشكلة هو برنامج iMyFone ChatsBack ، سواء كان يتضمن صورًا ومقاطع فيديو ورسائل محذوفة ، يتم دعم أجهزة iOS و Android

يدعم التطبيق استرداد WhatsApp المحذوف من ذاكرة الهاتف أو السحابة ، مثل Google Drive و iTunes. ستتمكن من معاينة الرسائل قبل الاسترداد ، مما يسهل عليك استرداد رسائل معينة أو جميعها.عند تشغيل البرنامج ، لديك عدة خيارات بناءً على مكان تخزين رسائل WhatsApp المحذوفة ، حدد الخيار المناسب وتابع عملية الاسترداد.

بصرف النظر عن الإجراء السابق ، قد تواجه في مرحلة ما مشكلة حذف محادثات WhatsApp نهائيًا في حساب التطبيق الخاص بك وتبحث عن طريقة لمساعدتك في استعادة رسائل WhatsApp القديمة بدون نسخ احتياطي.

نظرًا لأهمية هذا الأمر ، سنركز في هذه المقالة على أفضل طريقة لإجراء هذه العملية دون الحاجة إلى تنزيل وتثبيت تطبيقات أو برامج الجهات الخارجية خصيصًا لهذه العملية.

في السطور التالية ، سنناقش العديد من النقاط ، ليس فقط شرح كيفية استعادة محادثات WhatsApp القديمة بدون نسخ احتياطي ، فإليك قائمة بتلك النقاط التي سنغطيها.

يعد النسخ الاحتياطي أو النسخ الاحتياطي مهمًا وضروريًا للغاية على جميع الأجهزة ، لذا يوصى بإجراء هذه العملية على جهازك وحسابك على التطبيقات والبرامج لتجنب التفكير في فقدان البيانات والمعلومات الخاصة بك وفقدانها مهما كان الأمر.

استرجاع رسائل الواتس اب بعد حذفها من المرسل

لحسن الحظ ، تقدم جميع أنظمة التشغيل والتطبيقات خيارًا ضمن الإعدادات للمساعدة في نسخ جميع بياناتك احتياطيًا. هناك أيضًا برامج مصممة خصيصًا لإجراء نسخ احتياطي للبيانات.

مثال على ذلك WhatsApp ، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين تطبيقات الدردشة والمحادثة في جميع أنحاء العالم ، وفي إعداداته ، فإنه يوفر خيارًا لعمل “نسخ احتياطي للدردشة”.

لحسن الحظ ، يقوم WhatsApp تلقائيًا بتخزين النسخ الاحتياطية في تطبيق مدير الملفات على الهاتف نفسه ، ويمكن القيام بذلك عن طريق فتح مدير الملفات على هاتفك ، ثم النقر فوق مجلد “whatsapp” ، ثم النقر فوق الخيار المسمى “قواعد البيانات”. يحتوي على ملفات WhatsApp المحفوظة.

عادة ، مرة واحدة في مجلد قاعدة البيانات ، قم بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى مجموعة كبيرة من الملفات تسمى msgstore.db.crypt12 ، وستجد أمام كل ملف تاريخًا مختلفًا ، يحتوي هذا الملف على نسخة احتياطية من حسابك في WhatsApp ، طويل اضغط على التاريخ في أحدث ملف ، وبعد ذلك ، قم بتغيير اسمه إلى msgstore.db.crypt12 لمنع الكتابة إليه.

يوصى بعدم تغيير الأرقام المذكورة في امتداد التشفير لأي سبب من الأسباب. ما عليك سوى تغيير اسم الملف إلى msgstore.db.crypt12.

الطريقة الثانية التي يمكن أن تساعدك في استرداد رسائل WhatsApp بعد حذفها بدون نسخة احتياطية هي من خلال بعض البرامج المخصصة لذلك. لحسن الحظ ، هناك العديد من البرامج المتخصصة المتاحة لهذا الغرض ، أحدها هو Dr.Fone المشهور جدًا.