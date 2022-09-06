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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات آيفون 14 برو max المتوقعة في مصر والسعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة سعر ومواصفات أيفون 14 pro max في مصر والسعودية، من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص الذين يهتمون بأجهزة الموبايل الجديدة، من أجل الاستمتاع بالمميزات والمواصفات الإضافية التي لم تكن في جهاز آخر، ومن المتعارف عليه أن أجهزة الآيفون من أروع أنواع المحمول حيث يتوفر بها مميزات كثيرة، لذلك يزداد البحث عن سعر جهاز أيفون 14 وسعره، ومن خلال السطور التالية سوف نعرض لكم التفاصيل المتوقعة لسعره ومواصفاته كما أعلنت عنها شركة أبل المصنعة للأيفون.
سعر ومواصفات أيفون 14 pro max في مصر والسعودية
لمعرفة مواصفات أيفون 14 يمكنك اتباع الآتي:
- طوله يصل إلى 160.8 ملليمتر.
- عرضه يصل إلى 78.1 ملليمتر.
- سمكه يبلغ 7.7 ملليمتر.
- وزنه يبلغ 240 جرام.
- تتوفر به كافة الشبكات التي تبدأ من الجيل الثاني لتصل إلى الجيل الخامس، ويوفر به أيضاً شبكات EDGE,GPRS.
- يتراوح حجم الشاشة بين 9,5,19.
- يتوفر به العديد من المساحات أي ما بين 42 ميجابايت، 1.2 جيجابايت، 3.7 جيجابايت.
- يتميز بدقة تصنيع عالية تصل إلى 4 نانومتر.
- يتوفر به شريحة واحدة فقط.
- سرعة الرام تصل 6 جيجا بايت.
- يصل معدل تحديث الشاشة إلى 120 هرتز.
سعر أيفون 14 pro max في مصر والسعودية
يبحث الكثير من الأشخاص الذين يهتمون بأجهزة التكنولوجيا الحديثة عن سعر الآيفون في مصر والسعودية وبعض الدول العربية الأخرى، ويمكن معرفة السعر من خلال الآتي:
- سعر الآيفون عالمياً يصل سعره إلى 1340 دولاراً.
- سعر الأيفون في مصر يصل سعره إلى 25 ألف و 671 جنيه مصري.
- سعر الأيفون في السعودية يصل سعره إلى 5 ألف و990 ريال سعودي .
- سعر الأيفون في الإمارات يصل سعره إلى 4 ألف و 921 درهم إماراتي.
- سعر الأيفون في الأردن يصل سعره إلى 950 دينار أردني.
مميزات أيفون 14 الجديدة
- يتوفر به العديد من طرق الحماية مثل: كلمة السر، الرقم السري، النمط، التعرف على الوجه، بالإضافة إلى بصمة الأصابع.
- يتوفر به تصوير فيديوهات بتقنية عالية الجودة بالإضافة إلى تصوير سينمائي، في حين أن يتوفر به أيضاً تصوير الفيديو بحركة بطيئة.
- دقة تصوير الفيديوهات تصل إلى 2160P
- البلوتوث مدعم ب S2DP,LE,5.3.
- توصيل الـ USB من طراز العالي الجودة أي طراز 2.0, Lighting.
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