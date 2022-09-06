نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات عن لعبة grand theft auto v جراند ثفت أوتو 5 أفضل ألعاب الاكشن في المقال التالي

عمر شويل - جدة معلومات عن لعبة grand theft auto v؛ لعبة حصدت لنفسها مكانًا بين الألعاب المتصدرة كل محركات البحث، هي بالأصل من ألعاب الكمبيوتر، تم تطويرها لعدة سنوات، تنتمي ضمن فئة ألعاب الاكشن والمغامرات، التي تغمر اللاعب بالإثارة والتشويق، تعتبر من أقوى الألعاب التي توفر جميع المزايا والإمكانيات التي يبحث عنها اللاعبين عند اختيار لعبة من ألعاب المغامرات والمنافسة، لذا ستكون هي موضوع مقالنا اليوم.

معلومات عن لعبة grand theft auto v

تم اصدار اللعبة لأول مرة لمايكروسوفت ويندوز في 14 إبريل 2015، تعتبر من أكثر الألعاب التي ينتظر الجميع إصداراتها الحديثة، حيث تم تطوير اللعبة بشكل مذهل في وقت قصير، مما جعلها تحطم الأرقام القياسية بعائدات بلغت 800 مليون دولار في خلال 24 ساعة بعد إصدارها، أي بما يصل إلى 13 مليون نسخة.

ويرجع كل ذلك لإضافة المزيد من المراحل المختلفة، بالإضافة لإضافة طور اللعب الجماعي الذي يسمح بإضافة حتى ستة عشر للاعب للمشاركة في اللعب التعاوني والتنافسي الذي لا مثيل له.

هذا بالإضافة أن لعبة grand theft auto v أصبحت ثاني أكثر لعبة إكس بوكس 360 مبيعًا على الإطلاق، كما أن المحللين والاحصائيين يتوقعون أن تصل عائدات اللعبة إلى مليار دولار خلال الشهر الأول فقط.

كما أعلنت شركة (تيك، تو، أنترو أكتيف)، في الثالث من أغسطس 2021 أن اللعبة وصلت مبيعاتها إلى 150 مليون نسخة عالمية.

وصف لعبة جراند ثفت أوتو 5

جهز نفسك لخوض أكبر مغامرات، ولحظات الاكشن المثيرة في أنحاء ولاية سان أندرياس الرائعة والخيالية، التي تقع تحديدًا في إقليم جنوب كاليفورنيا، لأن أحداث اللعبة تدور في تلك المنطقة، ضع نفسك في وضع المستخدم الفردي، وأطلق لنفسك العنان للاستمتاع بالحبكة المليئة بالمغامرات مع ثلاثة لصوص.

هؤلاء اللصوص يقومون بارتكاب العديد من عمليات السطو المسلح، بالإضافة للمطارات مع المنظمات الحقوقية التي تحارب الجريمة، وتنفذ القانون، اللعبة مراحلها مثيرة، وتستحق أن تكون من ألعاب المغامرات الأولى.

كيفية التحكم في لعبة grand theft auto v

اللاعب يكون هو اللاعب الأول والثاني الذي يتحكم في اختيار الأبطال في هذا الوضع، حيث يمكنه التحكم في اللعب إذا كان سيرًا على الأقدام، أو باستخدام السيارة، أو عن طريق اختيار أنواع النقل الأخرى المتوفرة.

في هذه السلسلة يمكن للاعب التبديل بين الأبطال أثناء القيام بالمهام، بالإضافة للتغيير بينهما أيضًا، حتى إذا كانوا في الوضع الحر، بالإضافة إلى احتواء اللعبة على الكثير من المهام المختلفة مثل:-