نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل لعبة EFootball 2022 على هاتف أيفون وأندرويد في 3 دقائق فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر تلك اللعبة من أقدم الألعاب، حيث تخص شركة كونامي اليابانية، وقامت الشركة بإصدار تلك اللعبة لأول مرة في عام 1998، وكانت يوجد لها مسمى متداول بين الناس ومازال موجود وهو البلايستيشن، وكما ذكرنا أن اللعبة قديمة، ولكن تم تحديثها الكثير من النسخ إلى أن وصلت للنسخة 22، لذلك استطاعت أن تحقق شهرة كبيرة في مجال الألعاب، لذلك ننصحكم بتحميلها، وقبل أن تقوم بالتحميل عليك أن ن تعرف كافة ما تقدمه تلك اللعبة.

أهم ما يميز لعبة EFootball 2022

مع التحديثات المستمرة لتلك اللعبة، تمت إضافة العديد من المميزات، كما أن تلك الإضافات جاءت مبهرة أدت إلى زيادة أرقام اللعبة من حيث نسبة التحميل وأيضا التقييمات، وإليك كافة المميزات:

اللعبة أتاحت للمستخدمين العرب خاصية التعليق بأصوات العرب، وذلك لإضافة الحماس للاعبين أثناء اللعب، وأيضا لجعلك تشعر وكأنك تشاهد مباراة في الواقع.

ميزة التحكم في الأصوات، وذلك عن طريق زيادة صوت الجمهور المشجع لفريقك، أو صوت اللاعبين في الملعب.

أو صوت التعليق، كل تلك الأصوات تجعل اللعبة وكأنها واقعية.

كما يمكنك أن تستعين باللاعبين المعتزلين وجعلهم يلعبون في فريقك بإمكانياتهم المتميزة، والفريدة.

تسمح لك اللعبة باختيار الدوري، وأيضا اختيار اللاعبين وتكوين فريق يضم كافة اللاعبين المتميزين.

كما قامت الشركة بإضافة العديد من الأندية إلى اللعبة التي كانت لا توجد سابقا.

تحميل لعبة EFootball 2022 من خلال جهاز الايفون

تحميل الألعاب من خلال هاتف أيفون تشبه طريقة التحميل لهاتف أندرويد، ولكن توجد اختلافات بسيطة، تأتي كالتالي: