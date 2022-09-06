نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ثواني.. طريقة تحميل لعبة اي فوتبول بيس efootball Pes 2022 للاندرويد والكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة بيس 2022، يبحث العديد من محبي الألعاب الإلكترونية عن طريقة تحميل لعبة بيس 2022 فى نسختها الجديدة التي تميزت بإضافات وتحسينات جعلت اللعبة أكثر إبهاراً وتشويقاً، وقد اكتسبت لعبة Pes شعبية كبيرة منذ أن تم إطلاق نسختها الأولى بيس 2021، ولكن بالطبع كانت تعانى هذه النسخة من فقدان بعض المميزات مما جعل شركة كونامى المطورة للعبة تحرص على عمل تحسينات كبيرة بها وإصلاح كافة المشاكل التي كانت تواجه المستخدمين.

وهو ما تسبب فى تأخير إصدار تلك النسخة وإطلاقها على الأجهزة المختلفة للمستخدمين والذي تم فى شهر يونيو الماضي، فإن لعبة بيس 2022 حقاً تستحق التجربة والقيام بتحميلها على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وسوف نتعرف فى السطور التالية على كيفية تحميل اللعبة والاستمتاع بها.

طريقة تحميل لعبة بيس 2022 للهاتف

أطلقت شركة كونامى نسخة جديدة من بيس 2022 تتناسب مع حجم ومواصفات هواتف الاندرويد المختلفة، ولكى تتمكن من تنزيل اللعبة على الهاتف اتبع الخطوات التالية:

توجه بالدخول إلى متجر جوجل بلاى المتوافر على هواتف الاندرويد.

ادخل فى مربع البحث اسم اللعبة “”efootball Pes 2022.

سوف تظهر لك الكثير من الخيارات، اضغط على نسخة اللعبة الأصلية التابعة لشركة كونامى.

اضغط على زر “تثبيت” وانتظر حتى يكتمل التحميل.

الآن يمكنك الدخول على اللعبة وتكوين فريق من اللاعبين المفضلين لك وبدء المباراة.

طريقة تحميل لعبة بيس 2022 للكمبيوتر

يمكنك تحميل لعبة بيس 2022 للكمبيوتر من خلال برنامج Steam الذي يمكن من خلاله تحميل العديد من الألعاب مجانا، ويمكن استخدامه من خلال الخطوات التالية: