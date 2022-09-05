نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الأيفون مميزات ومواصفات سامسونج جلاكسي s23 الجديد Samsung Galaxy S23 كاميرا عملاقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سامسونج هي واحد من أهم شركات الهواتف في مصر وتقدم كل ما هو جديد وديما في تقدم وهذه المرة تعلن عن هاتفها الجديد وهو مختلف تمامآ من حيث المواصفات والمميزات والشكل الخارجي للهاتف، كما أنه مزود بقلم للمس ويأتي الهاتف بوزن 228 جرام، يأتي بمعالج قوي من كوالكوم، وذاكرة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت. مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 يأتي الهاتف بتصميم جديد ورائع للغاية نعرض لكم هذه المواصفات في النقاط التالية يأتي ببطارية بسعة 5500 ملم أمبير.

يأتي نظام التشغيل 13 Android.

يدعم الشحن السريع قوة الشحن اللاسلكي 33 واط.

يدعم الهاتف العديد من الشبكات بمختلف أنواعها، لكن الميزة في تلك الشبكات هو وجود شبكة الجيل الخامس.

يأتي الهاتف مصنوع من الزجاج لكن تأتى الجوانب مصنوعة من الألومنيوم.

يحتوي الهاتف على أربعة كاميرات خلفية تتميز كل واحدة منهن بجودة عالية ودقة في التصوير .

كاميرا سيلفي دقتها كاميرا 10 ميجابكسل حجم فتحة العدسة F/2.2.

الرام ذاكرة الوصول العشوائي الرام 8 جيجابايت.

مستشعر بصمة الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع يأتي مدمج في الشاشة.

مميزات الكاميرا فلاش ليد، HDR، بانوراما.

تتميز أيضا بشريحتين نانو سيم الاثنين في وضع الاستعداد.

المستشعرات التسارع، جيروسكوب، التقارب ،البوصلة، بارومتر.

يأتي بألوان أصفر مائل للنحاسي، أسود، رمادي، أخضر، عنابي.

ذاكرة التخزين الداخلية 256 جيجابايت.

يدعم جميع شبكات الاتصال المختلفة. مميزات سامسونج اس 23 مميزات الهاتف كثير ورائعة للغاية لذا نعرض لكم بعض المميزات: قد يأتي الهاتف بأربعة كاميرات خلفية تتميز كل واحدة منهن بجودة عالية ودقة في التصوير .

كما أن هذا الهاتف يكون مقاومة الغبار والماء من أهم المميزات التي يدعمها الهاتف .

حيث أن هذا الهاتف يأتي الميكروفون الثانوي عازل للضجيج والضوضاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منافس الأيفون مميزات ومواصفات سامسونج جلاكسي s23 الجديد Samsung Galaxy S23 كاميرا عملاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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