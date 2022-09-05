نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy S23 اقوي بطارية واعلي كاميرا في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة سامسونج من أكبر الشركات الرائدة في مجالات التكنولوجيا، ولكن ما يميزها أكثر هي الهواتف، وذلك بسبب إصداراتها الكثيرة، والتي في كل مرة تستحوذ على إعجاب مستخدمي الهواتف الذكية، وجاء آخر إصدار من شركة سامسونج من المتوقع أن يكون هاتف Samsung Galaxy S23، استطاع الكثير من مترقبين الهاتف أن يقوموا بتسريب بعض المعلومات الخاصة به.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23

تنقسم المواصفات الخاصة بالهاتف إلى مواصفات داخلية ومواصفات خارجية، نبدأ بالأولى:

التطبيق يأتي بأربع مستويات من المساحة الداخلية للتخزين، وهما 128، 256، 512، تيرا بايت.

المعالج الخاص بهذا الهاتف يطلق عليه سناب دراجون وقدره 8 نانو متر.

سعة البطارية لهاتف سامسونج الجديد تساوي 5000 مللي أمبير.

يدعم كافة شبكات الجيل الحديث.

بالنسبة للمواصفات الخارجية:

الهاتف ذو سمك أكبر وشكل أقيم واشيك، لذا عند النظر إليه يستطيع أن يجذبك لشرائه.

طبقة الظهر له من المعدن.

يأتي بالكثير من الألوان التي تريدها وتبحث عنها احمر، اخضر، ازرق ، سماوي، ابيض، جرافيت، فانتوم أسود، بورجوندي.

حجم الشاشة كبير، تستطيع أن تشاهد وتلعب ألعاب الفيديو بسهولة.

يأتي الهاتف بخاصية جديدة، وهي أنه مقاوم للماء، وأيضا مقاوم للأتربة.

يأتي مع الهاتف قلم ذكي، تستطيع استخدامه في التصفح ما بين صفحات وتطبيقات الهاتف.

الحماية من خلال بصمة الأصابع، أو القفل بأرقام، وأنماط.

سعر هاتف Samsung Galaxy S23

الهاتف جاء مرتفع بالنسبة لسعره، وهذا كان غير متوقع، ولكن ننقل لكم الأسعار المتداولة بالعملات العالمية: