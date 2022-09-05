نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشحن 330 شدة ببجي واشحن الموسم الجديد مدى الحياة سر خطير للمحترفين فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت من المحترفين في لعبة ببجي فحتما ستفيدك السطور التالية حيث يمكنك شحن لعبة ببجي لمرة واحدة فقط بـ 330 شدة وذلك لشحن الموسم الجديد في اللعبة، ثم سنلفت إنتباهك إلى الطريقة التي ستمكنك من تجديد الموسم في الشهور التالية ولمدى الحياة بدون صرف أي مبالغ مرة أخرى، ولكن ينبغي عليك شحن موسم ببجي الجديد بأحد الطرق التالية أو أي طريقة تجدها سهلة ويمكنك اجتيازها بسهولة، المهم في النهاية أن يتوفر في حسابك عدد الشدات المطلوبة لشحن الموسم.

شحن شدات ببجي مدى الحياة

أولا لشحن شدات ببجي إن لم تكن تعرف أحد الوسطاء أو الأصدقاء الذي يرسل إليك الشدات مباشرة لحسابك، فأنت إذن تحتاج إلى الوسيلة الرسمية والمتبعة من الكثيرين لشحن الشدات لحسابك بشكل آمن تماما حتى لا تتعرض للنصب من قبل من يغتنمون تلك الفرص، وللدخول إلى الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي اتبع الخطوات التالية:

افتح موقع MidasBuy ثم أنشئ حسابا فيه إذا كانت هذه الزيارة الأولى له، كما يمكنك البحث عليه باستخدام جملة Midas buy pubg وذلك للدخول إلى الصفحة الخاصة بالشحن مباشرة، ولا تنسى تسجيل الدخول. ادخل إلى حسابك على لعبة ببجي وانسخ رقم المعرف الخاص به ثم ارجع إلى الموقع مرة أخرى. ضع رقم الحساب في المكان المخصص له بالصفحة وقم بالتأكيد ليظهر اسمك في اللعبة. عليك اختيار عدد الشدات الذي تريده وهو 330 شدة، وفي حالة عدم وجود الرقم بالتحديد ببلدك يمكنك الشحن بتقسيم الدفعة على مرتين لاكمال العدد المطلوب. اختر وسيلة دفع من الثلاث المتوافرة أمامك وهي إما بالبطاقة البنكية، أو رصيد المحمول، أو موقع onecard. أتمم العملية واستلم شداتك في اللعبة مباشرة.

كيفية الاستفادة من شدات ببجي مدى الحياة