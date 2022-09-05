نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف جوجل Google pixel 7 pro تعرف علي أهم المواصفات والمزايا والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت شركة جوجل عن تصميم الجيل القادم من هاتف جوجل بيكسل 7 برو خلال شهر مايو السابق لعام 2022 من خلال مؤتمرها السنوي للمتطورين كما كشفت الشركة عن بعض مواصفات و أهم مميزاته الجديدة من افضلها التصميم الجديد الرائع بالإضافة الى أن هاتف جوجل بيكسل 7 برو الأكبر لهاتف جوجل بعد اخر التحديثات ومواصفات اكبر في فئة سعرية قوية دائما تتميز شركة جوجل بطرح تصميماتها الرائعة في جميع هواتفها التي تحمل مزايا الكاميرا ذات التقنية والدقة العالية التي من خلالها تحصل على أفضل تجربة تصوير أكثر من رائعة بالإضافة إلى مزايا اخرى يحملها الهاتف بطارية مميزة التي تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي سوف نلقي الضوء عن كافة التفاصيل بصورة موضحه أكثر من خلال التحدث عن هاتف جوجل بيكسل 7 برو بكسل 7 برو. مواصفات جوجل بيكسل 7 برو مقاسات وأبعاد ووزن ومواد تصنيع الهاتف. تصميم الهاتف جذاب وجميل. الطول: 1639.

العرض: 759.

السماكة: 89 ملم.

الوزن: 210 جرام.

مواد تصنيع الهاتف: جسم الهاتف مصنوع من الأمام والخلف من زجاج جوريلا حلاس فيكتوس و الإطار من الالمونيوم.

اللون: ابيض غائم سورتا ،مشمس اسود عاصف.

يتميز هاتف جوجل بيكسل 7 برو بأنه ضد الماء والغبار بمعيار lp68( بمعنى أنه مقاومة للماء تصل إلى 1.5 متر و30 دقيقة تحت الماء). مواصفات شاشة هاتف جوجل بيكسل برو 7 مقاس الشاشة: 670 بوصة.

نوع الشاشة:LTPO AMOLED

دقة الوضوح :1440 × 3120 بكسل FHD+

البيكسلات: 521 لكل بوصة.

درجة السطوح 800 إلى 1300 شمعة.

نسبة الشاشة 880 من حجم الهاتف تدعم معدل التحديث 120Hz. شرائح الشبكات: يدعم الهاتف باستخدام 2 شريحة من نونانو SIM شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. شبكة:2G يدعم. شبكة:4G,3G يدعم. شبكة: 5G يدعم. الذاكرة الداخلية والراما: ذاكرة التخزين الداخلية:512،256،128 جيجا بايت. الرامات:12 جيجا رام مثل ايباد اير 2020. إمكانية إضافة كارت ميموري :لا يدعم. الكاميرات: الكاميرا الخلفية للهاتف يأتي بثلاث كاميرات: الأولي :50 ميجا بيكسل الكاميرا (الرئيسية) 50 Mp مع فتحة عدسة 1.9. ثانية: 48 ميجا بكسل (التقريب البصري) مع فتحة عد الساعة 3.5 مع اربع مرات أو بيتيكال زون. الثالثة: 12 ميجا بيكسل (التصوير الواسع)تدعم التصوير بدقة 216op. دقة: 108opFHD.

تدعم التثبيت الرقمي.

تدعم عزل الخلفية.

تدعم الوضع الليلي.

تصوير الفيديو بالحركة البطيئة Slowmotion.

التعرف على المشاهد بالذكاء الاصطناعي.

تقنية التثبيت الرقمي Els.

التركيز التلقائي عبر اكتشاف الطور pDAF.

التقاط الصور برؤية واسعة Ultrawide.

تقنية التثبيت البصري ols.

فلاش خلفي: ليد LED.

المستشعرات: التسارع الدوران القرب البوصلة البارومتر. الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية 11 ميجا بيكسل عريضة جدا فتحة عدسة 2.0.

تدعم تصوير الفيديو بدقة 216op ودقة 208op.

عزل الخلفية.

وضع التحميل. مميزات الكاميرا الأمامية: تقنية أشارة الالتقاط.

كشف الوجوه.

تقنية التثبيت الرقمي Els.

المؤقت الذاتي. المعالج ونظام التشغيل: نوع المعالج GoogleTensor. عدد الانوية ثماني النواة. معمارية التصنيال50 نانو ميتر. المعالج الرسوميMali-G78Mp20. نظام التشغيل اندرويد 12. واجهة التشغيل غير محدده. البطارية ونظام الشحن:1440 × 3120 بكسل FHD+ سعة البطارية: 5000 ملي أمبير.

نوع البطارية: ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزاله.

قوة الشحن: 30 واط.

الشحن السريع: تدعم.

الشحن اللاسلكي: تدعم بقوه 25 واط.

منفذ الشحن:Tye-c.

البصمة: مدمجة في الشاشة. سعر جوجل بيكسل 7 برو هاتف جوجل 128 جيجا بايت سعر 999 دولار أمريكي.

سعر هاتف جوجل بيكسل 7 برو رام 12 ساعه 256 جيجا بايت سعر 1099 دولار أمريكي. محتويات علبة جوجل بيكسل 7 برو في العلبة جوال جوجل بكسل 7 برو. كابل الشحن السريع. أبرة شرائح الاتصال. جراب حماية للجوال. كتيب التعليمات والضمان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاتف جوجل Google pixel 7 pro تعرف علي أهم المواصفات والمزايا والأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.