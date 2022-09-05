نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 عبر مختلف الأقمار الصناعية لبرامج الأطفال في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعد قناة طيور الجنة من القنوات التفاعلية في محتوى الأطفال، حيث تفوقت على القنوات الأخرى في هذا الاتجاه، وأصبحت من أولويات الآباء لتقديمها إلى أطفالهم، حيث تتمتع بالعرض الإرشادي للطفل، والمحتوي الديني والتعليمي الممتع، وفي إطار العادات والتقاليد، ومناسبة لمختلف الأعمار، وهو مايدعو الكثير من الناس للبحث عنها وعن أحدث تردد لها، ولهذا السبب ازدادت عمليات البحث عن القناة بعد التحديث على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، والتي تبث في شتى انحاء الوطن العربي.
تردد قناة طيور الجنة الجديد
يحرص الكثير من أولياء الأمور على تنزيل تردد قناة طيور الجنة الجديد على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم بالمنزل، حتى يتمكن الأطفال من مشاهدة العديد من المواضيع والمحتوى الذي يساعدهم على تنمية مهاراتهم، حيث حازت القناة على تفاعل الأطفال، بالإضافة إلى الدروس المميزة التي تقدمها القناة عبر شاشتها، والنواحي الدينية والحياتية بطريقة بسيطة وسلسة، حيث تمكن آولياء الأمور من ترك أطفالهم أمام هذه القناة دون خوف من أي محتوى، حيث تخضع القناة لنظام رقابة عالية لكل ما يعرض عليها.
تردد قناة طيور الجنة الجديد على جميع الأقمار
ننشر لكم أخر تحديث تردد قناة طيور الجنة الجديد في الوطن العربي، وعبر جميع الأقمار الصناعية، حيث يمكنكم الاستمتاع بتنزيل ومشاهدة قناة طيور الجنة بأعلى جودة مشاهدة، مع أجمل البرامج والمحتوى المتميز الذي تقدمه القناة، ومن خلال البيانات التالية يمكنكم ضبط واستقبال التردد في منزلكم :
- القمر الصناعي نايل سات
|تردد القناة
|11393
|معدل الترميز
|27500
|معدل الاستقطاب
|أفقي
|دقة المشاهدة
|HD
- القمر الصناعي عرب سات
|تردد القناة
|11310
|معدل الترميز
|27500
|معدل الاستقطاب
|عمودي
|دقة المشاهدة
|HD
برامج قناة طيور الجنة
عبر تردد قناة طيور الجنة الجديد تقدم القناة العديد من البرامج ذات نسب المشاهدة العالية، والتي تعد الأكثر شهرة بين الأطفال وإليكم أشهر هذه العروض التي تبثها القناة :
- نشرة أخبار البيت
- الرسام الصغير
- قصص جيني
- مغامرات التخييم
- العديد من الأغاني المتنوعة مثل (حالما خرجنا، بابا تلفون، اليوم هو العيد).
- العديد من الأغاني والبرامج ذات المحتوى المتميز التي لا تنتهي ويحبها الأطفال.
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