انت الان تتابع خبر عملاق الفلاجشيب.. سعر ومواصفات هاتف هونر Honor 70 الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة “هونر” النقاب عن أحدث تشكيله من منتجاتها والتى تضم 3 طرازات جديدة هي الإصدار العادي وHonor 70 Pro و Pro +، ومع وصول السلسلة الجديدة إلى الأسواق العالمية، نشرت الشركة تقرير بمواصفات وإمكانيات الهاتف الجديد بالاضافة الى السعر المتوقع له .

مواصفات هاتف هونر Honor 70 الجديد

نشر موقع “gsmarena” فى أحدث تقرير إن هاتف Honor 70 يأتي بإعداد ثلاثي للكاميرا مع زاوية فائقة السرعة مناسبة بتصميم أنيق وعصري، حيث روجت له الشركة على أنه الجهاز المثالي لصانعي المحتوي، المستشعر الرئيسي يأتي بدقة 54 ميجابكسل، بمستشعر IMX800 من إنتاج شركة سوني بقياس 1 / 1.49 بوصة، والذي يلتقط المزيد من الضوء للحصول على صور أكثر إشراقا ووضوحا، متصلة بوحدة فائقة السرعة بدقة 50 ميجابكسل .





ويأتي تحفة “هونر” الجديد Honor 70 بأفضل معالجات فى السوق من نوع كوالكوم هو Snapdragon 778 G +، الجديد بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يتميز بتقديم سرعة أعلى في الاداء، يأتي Honor الجديد مع إصدار Magic UI 6.1 المحدث من برنامج الشركة ، والذي يعتمد على Android 12 , ويتوفر هاتف هونر الجديد Honor 70، بـ 4 ألوان رائعة هي الأسود، والفضي الكريستالي، والأخضر الزمردي، والأبيض الثلجي، مقابل سعر يبدأ من 466 دولار (أي ما يعادل 8500 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي.