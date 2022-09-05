انت الان تتابع خبر لو عايز تابلت رخيص.. مواصفات واسعار هونر Honor Pad X8 Lite الجديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت “هونر” عن إستعدادها لإطلاق عدد كبير من الأجهزة الجديدة في حدث IFA 2022، كان من بينها هاتفى Honor 70 5G و Honor X8 5G و تابلت Honor Pad 8، و جهاز لوحي آخر يسمى Honor Pad X8 Lite ، ويبدأ السعر المتوقع لـ تابلت هونر Honor Pad X8 Lite، من 200 إلى 300 دولار (أي ما يزيد عن 3800 جنيه مصري).

مواصفات تابلت هونر Honor Pad X8 Lite الجديد

وصرحت شركة “هونر” إن التابلت الجديد سوف يعمل بواسطة معالج من نوع Helio G80، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، ومتصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبربطاقات الذاكرة الخارجية microSD ، ويتميز Pad X8 Lite بشاشة كبيرة من نوع LCD، بقياس 9.7 بوصة، وبدقة عرض 1280 × 800 shoppingmode بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.