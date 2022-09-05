نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف بطريقة سهلة وسريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة GTA 5 واحدة من اشهر أجزاء سلسلة جراند ثفت أوتو الشهيرة والتي تمتلك مئات الملايين من المستخدمين حول العالم، وشهدت هذه النسخة تطور كبير جداً حيث قامت شركة روكستار بالتعديل علي كافة جوانب اللعبة خاصة الجرافيك والرسومات والمؤثرات الصوتية والتي أصبحت اكثر واقعية مما كانت علية اللعبة في الأجزاء الماضية ونعرض لكم في هذا الموضوع اهم مواصفات لعبة Grand Theft Auto 5 وطريقة تحميل اللعبة علي الهاتف بشكل مجاني.

كيفية تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف

بعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة العاب Grand Theft Auto والتي اطلقت في البداية لأجهزة البلاي ستيشن والحاسوب فقط قامت الشركة المطورة بالعمل علي توفير نسخة من اللعبة للهواتف الذكية لكي يتمكن عشاق ومحبي العاب العالم المفتوح والاكشن من لعب لعبة جاتا 5 علي الهاتف وبالفعل اطلقت الشركة نسخة رسمية وهي لعبة GTA 5 التي أصبحت متوفرة بشكل مجاني علي متجر جوجل بلاي.

لعبة جاتا 5 هي عبارة عن لعبة عالم افتراضي يمكنك فعل ما تريده مثل الذهاب الي المطاعم لتناول الطعام أو الذهاب الي البنك لوضع اموالك في حسابك الشخصي او سحب أموال من حسابك الشخصي في البنك، وأيضا القيام بالمهمات الاجرامية المختلفة التي تستطيع من خلالها الحصول علي الكثير من الأموال التي تساعدك علي العيش وفي السطور التالية نعرض لكم خطوات تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف وهي:

توجه أولا الي متجر جوجل بلاي علي هاتفك الاندرويد.

قم بكتابة في خانة البحث “لعبة Grand Theft Auto” سوف تظهر لك اللعبة مباشرة.

قم بالضغط علي أيقونة التحميل وانتظر حتي تنتهي عملية التحميل بالكامل.

بعد الانتهاء من تحميل لعبة GTA 5 يمكنك فتح اللعبة والبدء في خوض المعارك والمهمات المليئة بالتشويق والمتعة.

كيفية تحميل لعبة gta 5 على الهاتف ايفون

اذا كنت من مستخدمي هواتف ايفون فان الامر بسيط جداً قم بالتوجه أيضا الي المتجر الرسمي علي الهاتف والبحث عن اسم لعبة جاتا 5 وسوف تظهر لك اللعبة في الخانة الاولي قم بالضغط علي ايقونة التحميل وانتظر حتي تنتهي عملية التحميل بنجاح يذكر ان اللعبة حققت ما يزيد عن مليون عملية تحميل للهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد.