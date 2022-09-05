نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة جديدة في الهاتف المنتظر IPhone 14 من آبل وسعر الهاتف المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف Iphone 14 الجديد، أعلنت شركة آبل أن السابع من سبتمبر الحالي سيكون هناك حدث كبير من أجل إطلاق الهاتف المنتظر من شركة آبل ومن السلسلة الشهيرة سلسلة أيفون وهو IPhone 14 الذي ينتظره الكثير من الأشخاص بعدما أعلنت الشركة عن المزايا الموجودة به، ولكن نظرًا لارتفاع سعر هواتف أيفون طوال الوقت فقد قررت الشركة هذه المرة ألا يكون السعر مبالغًا فيه كما كان من قبل وتشير معظم التوقعات أن الزيادة لن تكون كبيرة كما كانت حتى يتسنى للعملاء ومحبي هواتف أيفون امتلاك النسخة المنتظرة من آيفون للاستمتاع بها.

سعر هاتف IPhone 14 المتوقع

توضح التوقعات المبدئية إلى الآن أن شركة آبل تنوي تقليل السعر عما كان حيث ستكون مقدار الزيادة عن النسخة الأخيرة هي مئة دولار امريكي فقط والتي تساوي ألفين جنيه مصري وهذا وفقًا لموقع GSM arena ولكن من ناحية أخرى يوضح موقع Trend Force أن الزيادة لن تكون بتلك القيمة وقد تكون أقل منها، والجدير بالذكر أيضًا أن النسخة الجديدة المنتظرة ستكون مختلفة كليًا إذ أن الشركة وللمرة الأولى سوف تستغنى عن طراز ميني لكي استبدله بطراز آخر من الشركة وهو برو Pro وهذا الطراز الحديث هو ما يستحق السعر الجديد المرتفع وفقًا لآراء الخبراء.

طرازات هاتف Iphone 14 المتوقعة

تشير توقعات الخبراء والمحللين بما يخص أسعار طرازات هاتف ايفون 14 الجديد كالتالي:

النسخة الأساسية من الهاتف قد تكون أقل من النسخة الأخيرة بحوالي خمسين دولار لكي يكون سعر الهاتف في حدود 750 حتى 800 دولار فقط. أما طراز ماكس من الهاتف سيكون مرتفع السعر بحوالي مئة دولار أمريكي ليزيد عن الطراز الأساسي ويصبح في حدود 850 حتى 900 دولار. أما برو وبرو ماكس الجديد فلم يحدد بالضبط قيمة السعر المتوقعة لهم إذ أنهم يتمتعون بإمكانيات أكبر ومتطورة غير موجودة في الطرز الأخرى ولكن قد تكون الزيادة في حدود خمسين إلى مئة دولار أمريكي.

مواصفات هاتف IPhone 14 الجديد

أما عن المواصفات والمزايا من المتوقع أن تكون نسخة برو حاصلة على مواصفات إضافية غير موجودة بالنسخة الأساسية مثل معالجات آبل الحديثة والكاميرا المتطورة وشاشة الهاتف من النوع LTPO وبصمة الوجه وما إلى ذلك أما نسخة ماكس والأساسية أيضًا لن يحصلوا عليها لهذا من المتوقع أن تكون الأرباح كبيرة هذا العام لشركة آبل.