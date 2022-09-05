نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آبل تعلن عن هاتفها الجديد المنتظر Iphone 14 في سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف Iphone 14 الجديد، منذ فترة قصيرة قامت شركة آبل بإعلان جديد عن وجود حدث إطلاق بشهر سبتمبر الحالي بالتحديد في السابع من الشهر وتشير معظم التوقعات عن نوعية هذا الحدث حيث أنه من المتوقع أن يعلن عن الساعات الذكية الحديثة من شركة آبل مع إمكانية الإعلان بعض من تفاصيل الهاتف المنتظر من آبل IPhone 14، وقد بدءت شركة آبل بالفعل بإرسال الدعوات منذ مدة من أجل حضور هذا الحدث القادم في مسرح ستيف جوبز بولاية كاليفورنيا، والجدير بالذكر أنه وفقًا للمنهاج المتبع منذ فترة في إقامة اللقاءات والعروض وما إلى ذلك فقد تقرر أن يتم بث هذا الحدث على الموقع الرسمي لشركة آبل إليكم المزيد من التفاصيل.

هاتف IPhone 14 المنتظر

تعتمد شركة آبل على هواتف أيفون كثيرًا في كل موسم حيث تصل قيمة أرباح الهواتف السنوية في الشركة ما يقرب من 366 مليار دولار وهي ما تساوي نصف أرباح الشركة تقريبًا، لهذا فإنه مع كل هاتف أيفون جديد تتوقع الشركة المزيد من الأرباح بها ولكن مؤخرًا أصبح هناك بطء في الإنفاق الاستهلاكي بشركة آبل والذي نتج عنه ضغط كبير هذا العام، لذلك تبذل الشركة قصارى جهدها من أجل توفير أحدث المزايا والمواصفات في الهاتف الجديد معتمدة على استخدام تقنيات ووسائل أكثر حداثة من ذي قبل.

وكل ذلك لكي تتمكن من جذب العملاء والمشترين إلى هذا النوع من الهواتف مرة أخرى وهذا ما يعتمد عليه هاتف آيفون 14 الجديد المنتظر، ومن المتوقع أن تقوم آبل بالإعلان عن نسخ الهاتف الأربع وسيكون هناك نسخة بحجم كبير وهو للمرة الأولى حيث لن يكون هناك نسخ مصغرة كما كان الحال مع ايفون 12 أو 13 بالإضافة إلى ثلاث نسخ من ساعة آبل الذكية سيتم الإعلان عنها.

منتجات شركة آبل الجديدة المتوقعة

وليست الهواتف الحديثة فقط هي ما تهتم به الشركة حاليًا لجذب العملاء بل ألقت الكثير من الاهتمام على أنواع أكثر طموحًا من الأجهزة الحديثة من آبل مثل الأيباد والإيربودز وأجهزة ماك بالإضافة إلى سماعات الرأس المنتظرة حيث تم تحديثها جميعًا بأحدث التقنيات إرضاءً للعملاء ولجذبهم مرة أخرى وسيتم الإعلان عنها في بداية عام 2023 القادم في الجزء الأول من العام.