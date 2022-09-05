نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف هواوي الجد القابل للطي Huawei mate Xs 2 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف Huawei mate Xs 2، في شهر مايو السابق قامت شركة الهواتف الصينية الشهيرة هواوي بالإعلان عن هاتفها الحديث أخر التطورات المقدمة من الشركة وهو هاتف هواوي القابل للطي والذي يعرف باسم هاتف Huawei mate Xs2 وقد تم إطلاقه بالفعل في الأسواق العالمية مثل إيطاليا وألمانيا وأصبح بإمكان الكثيرين الحصول عليه والجدير بالذكر أن الشركة اهتمت بهذا الهاتف كثيرًا من أجل جذب المزيد من العملاء إليها حيث يعتبر نقلة كبيرة في عالم التكنولوجيا على الرغم من أنه تم إطلاقه بعد مدة قصيرة من هاتف شركة سامسونج Samsung Galaxy fold 4 ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن هواوي ميت إكس 2 القابل للطي تابعوا السطور القادمة.

مواصفات Huawei mate Xs 2

المواصفات الموجودة في الهاتف الجديد زادت الرغبة لدى عملاء شركة هواوي في استبدال هواتفهم الحالية للحصول على الهاتف الجديد المطور كليًا من الشركة الذي تتمثل مزاياه ومواصفاته في:

الكاميرا الخلفية عبارة عن ثلاث كاميرات كل منها له جودته أو دقته الأولى وهي الرئيسية دقتها خمسين ميجا بكسل والثانية ثلاثة عشر الثالثة ثمانية ميجا بكسل والتقريب البصري حتى 3x. شاشة الهاتف قابلة للطي أي أنها من النوع المرن أوليد OLED إذا تم فتح الهاتف ليكون جهاز لوحي يصبح الطول 7.8 بوصة وإذا تم طي الهاتف من الخلف يصبح الطول 6.5 بوصة. معالج Huawei mate Xs 2 هو الرائد حاليًا كوالكوم سناب دراجون 888 والذي صمم بمعمارية خمسة نانومتر. أما البطارية فسعتها 4880 مللي أمبير وخاصية الشحن التي تدعمها هي الشحن السريع حتى 66 واط.

إطلاق هاتف Huawei mate Xs 2

على الرغم من إطلاقه بشهر مايو الماضي إلا أنه لم يصل إلى الآن في عدة مناطق مثل بريطانيا، والذي قد حددت شركة هواوي أنه يمكن حجز الهاتف للحصول عليه في الفترة من نهاية شهر أغسطس حتى الحادي عشر من سبتمبر ومن يقوم بالحجز في هذه الفترة سوف يفوز بساعة Watch GT 3 pro وهي هدية مجانية من الشركة لمن يحصل على الهاتف في المدة السابق ذكرها، مع العلم أن سعره هو 47،700 جنيه بعد التحويل من الدولار الأمريكي وهو 2500 دولار والألوان المتاحة منه أبيض وأسود.