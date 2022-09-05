تحميل فورت نايت Fortnite علي الايفون والجوالات والأجهزة اللوحية والبلاي ستيشن

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عمر شويل - جدة تحميل فورت نايت Fortnite، لعبة فورت نايت هي من الألعاب الالكترونية التي لاقت إعجاباً شديداً من محبي الألعاب الالكترونية في مختلف دول العالم في فترة وجيزة خلال الفترة السابقة، و تم إطلاق لعبة Fortnite لأول مرة عام 2017 ميلادية، و هي من الألعاب التي يمكن لعبها علي أجهزة البلاي ستيشن و الأجهزة اللوحية و الهواتف الذكية و من أهم ما يميز هذه اللعبة تعدد اللاعبين حيث يتجاوز عدد اللاعبين مائة و خمسه لاعب و تتميز أيضاً بالتعرف علي جنسيات مختلفة من خلال الإنترنت، و يتم لعب هذه اللعبة علي الهواتف الاندرويد بعدة طرق مختلفة، و يفضل اللاعبين لعب هذه اللعبة عن طريق متجر التطبيقات الرسمي، كما يعمل بعض اللاعبين الآخرين علي تنزيل ملف apk و للانتقال إلي اللعبة بشكل يدوي، و يتم تقديم لعبة فور نايت لجميع اللاعبين بشكل مجاني بدون أي مقابل ،فكل ما عليك فعلة هو الدخول إلي أحد المتاجر و تحميلها علي جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو علي الجوال أو الايفون أو البلاي ستيشن بطريقة مباشرة و تتميز هذه اللعبة بروح الحماسة التي يفضلها الشباب و هي عبارة عن مراحل مختلفة و للانتقال للمرحلة التالية و الخصول علي مكافآت كل ما عليك فعلة هو قتل الزومبي و المخلوقات التي تظهر أثناء اللعبة.

تحميل فورت نايت Fortnite من مثبت fort knight





يمكنك من خلال المقال أيضاً التعرف علي لعبة جراند ثفت 5، تبدأ لعبة فورت نايت باستقبال 40 لاعب طائرة هليكوبتر وتقوم تلك الطائرة بالتحليق في السماء ويقوم كل لاعب بالهبوط في المكان الذي يرغب به للبحث عن السلاح الذي يرغب به للدفاع عن نفسه للبقاء علي قيد الحياة و الفوز في اللعبة، أما عن فورت نايت فقد قامت Epic Games بتقديم برنامج يتوافق مع جميع أجهزة الاندرويد و يتم لعب لعبة فورت نايت كالتالي:

الانتقال إلي صفحة فورت نايت من خلال الإنترنت .

الضغط علي تطبيق Epic Games .

يتم الموافقة علي تحميل الملف، ثم الانتظار حتي ينتهي تحميل اللعبة .

يتم تشغيل الملف بشكل يدوي للعمل علي تثبيت البرنامج.

قم بتشغيل Epic Games ، ثم انقر فوق تنزيل Fortnite.

يجب الانتظار حتي يتم تثبيت اللعبة تلقائياً.

يمكنك الآن تشغيل اللعبة بشكل مباشر بعد التثبيت .

تحميل فورت نايت Fortnite لأجهزة Android APK

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة شحن شدادات ببجي مجاناً، يقوم لاعبين فورت نايت بالعمل علي هذه اللعبة بامتداد APK ثم العمل علي للانتقال إلي اللعبة علي أجهزة الاندرويد الخاصة بهم بالطريقة التالية:

عليك أولا بالانتقال إلي صفحة FOrt kinght .

الضغط علي أيقونة التحميل الخضراء .

يجب أن تنتظر حتي يتم الانتقال إلي اللعبة .

عليك بتشغيل ملف APK.

يجب عليك اتباع التعليمات حتي يتم الانتقال إلي اللعبة بشكل يدوي.

قم بالانتقال إلي قائمة التطبيقات ثم ابدأ باللعب علي الفور.

طريقة تحميل فورت نايت Fortnite علي الايفون

الدخول علي موقع getzeus علي الإنترنت.

الضغط علي أيقونة التنزيل، احصل علي zeus الآن من الموقع.

عليك بسحب الرمز من يسار الشاشة إلي اليمين للعمل علي التنزيل.

عليك بالانتقال إلي قائمة الإعدادات، ثم النقر علي تبويب عام.

الضغط علي خيار الملف الشخصي.

عليك بتشغيل zeus بعد التثبيت قم بالبحث علي لعبة فورت نايت.

الضغط علي التثبيت ثم انتظار التجميل.

ابحث عن Fort Knight في علامة تبويب Enterprise APP.

قم بتشغيل اللعبة من قائمة التطبيقات ثم ابدأ اللعب.

تحميل فورت نايت Fortnite من علي التطبيقات

قد قامت شركة جوجل هذا العام الحالي 2020 من حظر لعبة فورت نايت من متجر التطبيقات وذلك بسبب الآثار السلبية المختلفة الناتجة بسبب تهرب مطوري الألعاب من الضرائب التي تفرضها علي شركة جوجل ، وبذلك يمكنك الاستمتاع باللعبة من متجر الألعاب بشكل مباشر بعد عودتها عن طريق شريط البحث ثم الضغط فوق أيقونة التثبيت بشكل مباشر إلى المتجر عن طريق الانتقال إلي اللعبة بشكل تلقائي.

طريقة تحميل فورت نايت Fortnite علي الكمبيوتر

هناك العديد من الطرق للاستمتاع باللعبة من علي أجهزة الكمبيوتر الخاصة بكم ويمكن لعبها عن طريق استخدم برنامج Bluestacks بالطريقة التالية :

قم بالبحث عن برنامج Bluestacks عن طريق جوجل علي الإنترنت ليصبح علي جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

عليك بتثبيت البرنامج عندما يصبح علي جهاز الكمبيوتر.

عليك باتباع التعليمات التي تظهر علي الشاشة لإعداد Bluestacks.

طريقة لعبة فورت نايت

يتم دخول اللاعبين إلي اللعبة ونزولهم علي الأرض لجمع الأسلحة والأدوات قبل بدء عملية القتال ويجب علي اللاعبين الانتقال إلي وسط الخريطة أثناء اللعبة حتي لا يتعرض اللاعبين إلي الخسارة وتضييق الخريطة في الوقت المحدد ،كما يجب أن يقاتل اللاعبين بعضهم بعضاً عندما ينتهون من جمع الأسلحة من الأرض ويقضي اللاعب أو الفريق علي جميع خصومه ليفوز قبل نهاية الوقت.

المميزات التي يستمتع بها اللاعبين

هناك العديد من المميزات التي يستمتع بها جميع لاعبي فورت نايت وهي كالتالي:

يتمكن اللاعبين في مختلف دول العالم من اللعب سوياً علي الإنترنت بطريق وسهلة .

كل فتر بسيطة يتم تحديث لعبة فورت .

متاح تحميل اللعبة علي مختلفة الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر أو الايفون أو البلاى استيشن.

لا تحتاج مساحة كبيرة عند تحميلها علي جهازك الخاص.

شروط لعبة فورت نايت

عند الرغبة في لعبة فورت نايت يجب التسجيل أولاً من حساب فيسبوك أو جوجل.

يحتاج اللاعبين إلي تعيين صورة رمزية في كل مرة يتم فيها اللعب.

يمكن لعبة فورت نايت بالطريقة التي تتناسب مع اللاعب سواء اللعب بشكل فردى أو ثنائي أو جماعي.

يمكن للاعبين إضافة أصدقاء جدد إلي الفريق.

يمكن أن يقوم اللاعبين باللعب في مجموعات متعددة عن طريق الدردشة.

تحديثات الإصدار الجديد في اللعبة

قد تم إطلاق التحديث الأخير للعبة منذ حوالي 5 أيام يوم 4 من نوفمبر 2020 ميلادية، ويحتوي التحديث الأخير علي العديد من المميزات وسوف تستمر التحديثات حتي يوم 12 من ديسمبر القادم، وقد تم إصدار فيديو ترويجي لعرض محتويات اللعبة الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابع للعبة.

نصائح أساسية للعب فورت نايت

احتراف الركض الأوتوماتيكي

لعبة فورت نايت تعتمد علي نظام تحكم متعدد المواصفات والخصائص، وقد يبدوا هذا النظام صعب ومعقد علي بعض اللاعبين وخاصاً من لا يعتاد علي الألعاب القتالية والتصويب وخاصية الركض الأوتوماتيكي هي خاصية من بين الخصائص المتوفرة في اللعبة و التي يتمكن اللاعب من خلالها علي الركض و التحرك بسرعة في أي اتجاه يرغب به .

الإصدار الجديد للعبة فورت نايت و الخريطة الغارقة

في الفترة السابقة وفي أثناء التحديثات الجديدة للعبة فورت نايت قد تم إضافة الخريطة الغارقة إلي اللعبة ، وهذه الخريطة هي أول تطورات اللعبة في الموسم الحالي ، ويوجد يها العديد من حمامات المياه العميقة المنتشرة و المتفرقة في خريطة اللعبة، كما تم إضافة العديد من الوسائل الجديد و الطرق المتنوعة للغوص تحت الماء.

صواعق ستار فاير في فورت نايت

ستار فاير في فورت نايت في Teen Titans هو تجسيد للأجواء الرائعة وإطلاق العنان للعبة Fortnite في الموسم الثالث، وينضم الزي الخاص ب ستار فاير إلى مجموعة Teen Titans وهو متاح الآن في متجر العناصر إلى جانب الملحقات، أجواء اللعبة لا تتخلي ستار فاير عن أصدقائها حيث تجلب يرقتها الأليفة معها بواسطة زينة الظهر سيلكي (مع زي ستار فاير). احمل “سيلكي” على ظهرك وأنت تلوح بعصي ستار بولت، وهي كتلة من قذائف الطاقة الصادرة من قبضة ستار فاير، يمكنك شراء الزي مع زينة ظهر سيلكي وفأس ” أو عصي” ستار بولت بشكل فردي أو عبر حزمة ستار فاير.

وبهذا فقد وصلنا إلي نهاية المقال وقد عرضنا علي حضراتكم طريقة لعبة نايت فورت لمختلف الأجهزة مثل أجهزة الأندرويد و الايفون وطريقة البحث عنها في شريط البحث لإرضاء رغبات جميع اللاعبين و الاستمتاع باللعبة ونرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم .