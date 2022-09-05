نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل لعبة جاتا GTA لعبة الموسم أحدث إصدار لجميع الأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة جاتا من الالعاب المسلية للغاية و يحبها معظم الأشخاص وخاصًة الصغار، فهي تحتوي على الكثير من المهام المختلفة داخل اللعبة، بالإضافة إلى أنك سوف تستطيع أن تحميل على عدد كبير من الأسلحة وسرقة العربيات والدرجات النارية واقتحام الكثير من المنازل وقتل الأشخاص من خلال استخدام اليدين أو العصا أو الأسلحة التي تمتلكها، ومن خلال هذا المقال سوف نتحدث عن كل ما يخص لعبة جاتا بالتفاصيل من خلال الفقرات الآتية.

معلومات هامة حول لعبة جاتا

تحتوي هذه اللعبة على الكثير من المعلومات المتنوعة الهامة التي يجب عليك معرفتها حتي تستطيع تحميل هذه اللعبة على الهاتف بكل سهولة :

يتم تصنيف لعبة جاتا من ضمن ألعاب المغامرة وتقمص الأدوار.

الإصدار الخاص بهذا اللعبة هو 1.20 .

نظام التشغيل الذي تحتاجه هذه اللعبة حتى يتم تحميلها بسهولة هو نظام تشغيل أندرويد 5.1 أو إصدار أحدث من هذا.

يوجد أكثر من خمسة ملايين عملية تحميل خاصة بهذه اللعبة.

حجم البرنامج الخاص بهذه اللعبة هو 105 MB.

تاريخ إصدار أول نسخة خاصة بلعبة جاتا لنظام الأندرويد كان في السادس والعشرين من شهر يوليو لعام 2019 ميلادية.

تاريخ تحديث آخر نسخة تم إصدارها لهذه اللعبة كان في السابع والعشرين من شهر يوليو لعام 2022 ميلادية.

لمحة سريعة حول لعبة جاتا

تحتوي هذه اللعبة على الكثير من الخصائص والمميزات سوف نعرضها لكم بالتفاصيل :