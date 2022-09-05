نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وتوقعت سعر ايفون ١٢ برو ماكس في الدول العربية في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعتبر ايفون ١٢ برو ماكس من أكثر الكلمات البحثية تداولا علي متصفحات جوجل وذلك ابتداء من الإعلان عن موعد إطلاق الايفون ١٢ ولأزال البحث مستمر حتى الآن، حيث أن الهواتف الذكية أكثر ما يشغل الكثيرين فالكبار والصغار لا يمكنهم أن يقضوا يومهم بدون الهاتف خاصة وإذا كان من أحدث الإصدارات التي تم إطلاقها لهذا العام، ومن المتعارف عليه أن أجهزة الايفون تتصدر قمة افضل الأجهزة المحمولة، لذلك يتابع الجميع أحدث الإصدارات التي يتم إتاحتها من الشركة للتعرف على كافة التحديثات التي تم أضافتها، ولاسيما المزايا والمواصفات المتاحة به والأسعار المطروحة له وسنتناول جميع المعلومات عن آيفون برو ١٢ برو ماكس في هذا المقال.
آيفون ١٢ برو ماكس
من أحدث الإصدارات التي تم إطلاقها لأجهزة الايفون حتى الآن يتسم بما يلي:
- يعتبر أغلى سعر في أجهزة الايفون نظرا لا مكانياته التي لا حدود لها.
- شكلة الخارجي قمة الأناقة، حيث أنه مصمم من فريم معدن من مادة الستانلس ستيل.
- أما ظهر الهاتف فصمم من الزجاج الغير قابل للخدش ومداوم الصدمات.
- كما أنه متوفر بكثير من الألوان ” ذهبي، رمادي غامق، كذاك فضي وازرق”.
- مصمم ليقاوم العوامل الخارجية مثل الماء والأتربة …وغيرها.
- التصميم الجديد يدعم الأجيال السابقة بالإضافة إلى الجيل الخامس.
فضلا عن المميزات والإمكانيات الداخلية التي لم يسبق أن تم أعدادها في الأجهزة الأخرى من الايفون.
مواصفات ١٢ ايفون برو ماكس
المواصفات الأساسية في هاتف ١٢ ايفون برو ماكس تتمثل فيما يلي:
- نظام التشغيل هو iOS 14.
- المعالج الخاص بالجهاز هو Apple A14 Bionic سداسي النواة.
- مساحة التخزين علي الجهاز 256 أو 512 جيجا بايت.
- الرامات المتاحة بالجهاز هي 6 جيجا بايت.
- البطارية سعة 3687 ملي أمبير.
- الشاشة بمواصفات 6.7 انش Super Retina XDR OLED.
- أما عن الكاميرا فيوجد بها 4 عدسات
- 12+12+1+TOF 3D ميجا بكسل.
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