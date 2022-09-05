نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب يُطلق ميزة تجريبية جديدة لإخفاء رقم الموبايل لمزيد من الخصوصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة واتساب بإطلاق إصدار تجريبي جديد من تطبيق واتساب المخصص لهواتف أندرويد، ووجاء الإصدار الجديد برقم 2.22.19.19 في الساعات القليلة الماضية، وذلك من قبل فريق المطورون، حيث يقوم هذا الفريق بالعمل دائماً على تحسين خدمة المراسلة الفورية الأشهر على مستوى العالم، حيث أتاحت هذه الشركة ميزة جديدة للمستخدمين على تطبيق الدردشة الفوري، وهذه الميزة تتمحور حول ظهور رقم الهاتف، وهذا قد يمنع بعض الأنشطة التجارية من الاطلاع على رقم المستخدم في حالة الإعلانات، وتهدف هذه الميزة الجديدة إلى تزويد المستخدمين بخيار الكشف عن رقم الهاتف الخاص بهم، بشكل يدوي عند التحدث مع شركة معينة لا تمتلك الرقم سابقاً.

ميزة ظهور رقم الهاتف

وسيكون لدى الأشخاص المستخدمين للتطبيق القدرة على معرفة ما إذا كان النشاط التجاري المعني يستطيع الوصول إلى رقم الهاتف الخاص بهم داخل معلومات حول الشركة، وهذه الميزة تتوفر بالنسخة التجريبية في واتساب WhatsApp Beta، وذلك برقم الإصدار 2.22.19.19، لكي يتم توفيرها في إصدار ثابت من التطبيق، وبالتالي فإنه من المحتمل أن تظل هذه الميزة قيد التطوير، والجدير بالذكر، ان تطبيق واتساب يعمل على أداة جديدة ورائعة تسمى WhatsApp Surveys، وهذه الأداة يمكن استخدامها لجمع التعليقات بشكل آمن حول المنتجات والميزات الجديدة، وذلك من أجل تجنب سوء الفهم في وجود استطلاعات جديدة، وسيقوم التطبيق بتوضيح الغرض.

قام واتساب بمنح المستخدمين أقصى قدر من الحرية في تقرير قبول الدعوة ورفض الاقتراح وتقديم الملاحظات الخاصة بهم، بالإضافة إلى أنه سيتمكن المستخدمين غير الراغبين في المشاركة في الاستطلاع من حظر الدردشة وهذا يعني أنه لا توجد أي قيود حول الميزات، حيث تسعى الشركة المالكة للتطبيق دائماً على إضافة العديد من الميزات الجديدة والرائعة بشكل دوري، والتي بدورها تقوم بجذب العديد من المستخدمين من جميع أنحاء العالم.

كما أن هذه الشركة تقوم بتلبية جميع احتياجات ورغبات المستخدمين، وكل هذا يجعل تطبيق واتساب أحد أفضل تطبيقات المراسلة الفورية الأشهر على مستوى العالم، مما يجعله مميزاً دائماً بين العديد من تطبيقات الدردشة الفورية المنتشرة في العالم.