نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملاق الفلوج الجديد.. سعر ومواصفات Honor 70 تحفة هونر الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد السوق العالمي لاستقبال أحد افضل هواتف شركة هونر الجديدة والتي اطلقت في الأسواق الصينية شهر مايو الماضي وجاء موعد اطلاقها الان بشكل رسمي في جميع الأسواق العالمية، وينتظر الكثير من عشاق ومحبي هواتف هونر هاتف Honor 70 الذي وصفة الكثير من المتخصصين بانة عملاق الفلوج الجديد من شركة هونر لذلك سوف نستعرض معكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني أهم وابرز مواصفات الهاتف مع عرض جميع مميزات الهاتف وعيوبه والسعر المتوقع له في السوق العالمي والمحلي.

سعر ومواصفات Honor 70

اهم ما يميز هاتف Honor 70 الجديد انه يأتي بكاميرا مختلفة ثلاثية بتصميم عصري ومختلف من شركة هونر وصرحت الشركة بان هذا التصميم هو الأفضل والمثالي لصناع المحتوي الذين يرغبون في الحصول علي هاتف يساعدهم في تصوير الفيديوهات وتأتي الكاميرا بدقة 54 ميجا بكسل والذي يساعدك في الحصول علي اضاءة افضل ووضوح اعلي اثناء التصوير.

تتصل الكاميرا الأساسية بوحدة فائقة السرعة تعمل بدقة 50 ميجا بكسل وتعمل ككاميرا ماكرو وبالنسبة للكاميرا الامامية في هاتف Honor 70 فأنها تأتي بدقة 32 ميجا بكسل وهي دقة رائعة تساعدك في تصوير السيلفي بجودة عالية ووضوح رائع وبالنسبة لشاشة الهاتف فانة مكون من شاشة من النوع OLED وقياس الشاشة 6.67 بوصة.

مميزات هاتف Honor 70

شاشة هاتف Honor 70 واحدة من افضل شاشات الهواتف الذكية وتعمل الشاشة بمعدل 120 هرتز وهو معدل رائع ويعطي استجابة سريعة جداً اثناء استخدام التطبيق وتعمل الشاشة بدقة FHD + وأهم ما يميز الهاتف هي البطارية التي توفرها لنا شركة هونر بسعة مرضية جداً ومقبولة وهي 4800 مللي أمبير مما يجعلها قادرة علي العمل لمدة تزيد عن 3 أيام وهو امر مهم لمستخدمي الهواتف الذكية بشكل مستمر.

هاتف Honor 70 يأتي مع شاحن سريع بقدرة 66 وات وبالتالي فان الهاتف لن يستغرق معك وقت طويل للشحن وبحد اقصي سوف تحصل علي شحن 100% خلال أقل من 30 دقيقة وهو وقت قصير جداً لشحن الهاتف والان نذهب الي أهم شيء في هاتف هونر الجديد وهو المعالج ويأتي الهاتف بمعالج قوي وهو Snapdragon 778G الذي يعطي أداء عالي جداً في استخدام الألعاب القوية والتطبيقات.

سعر هاتف Honor 70

السعر المتوقع للهاتف في السوق العالمي هو 466 دولار امريكي وبالتالي بان سعرة بالجنية المصري حوالي 8500 جنية.