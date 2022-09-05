نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس الجديد بطارية عملاقة وكاميرا ولا في الخيال في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون14 أشهر أنواع الهواتف التي يتم إصدارها في الوقت القريب وذلك لأن الملايين من محبي ومتابعي إصدارات الايفون الحديثة وذلك لكي يستمتعون بالمزايا والخصائص الحديثة، ومن المتوقع أن تكون المميزات والاصدارات الجديدة المتعلقة بايفون 14 سوف تكون عالية ونحن في هذا المقال سوف نذكر لكم أهم المعلومات الخاصة بهذا المحمول.

موعد نزول ايفون 14

لقد تم الإعلان منذ فترة عن إصدار نوعية جديدة من الايفون والتي يعرف باسم ايفون 14، ولقد بدأت التوقعات في التزايد حيث قيل بأنه سيتم الإعلان عنه ونزوله في الخامس عشر من شهر سبتمبر لعام 2022، وقبل الاصدار سيتم توفير الطلبات النيبقة وذلك قبل أن يتم نزول الايفون في الأسواق بحوالي سبع ايام.

حيث قامت شركة أبل بالاستمرارية دوما على إعلان وإصدار كل ما هو جديد في عالم الايفون ويمتاز بخلاص جديدة ومميزة، ولكن عام 202 حدث بعض التأثيرات بسبب أزمة كورونا التي اجتاحت العالم اجمع، ومن الممكن أن تحدث بعض التأخيرات الخفيفة وذلك بسبب ظروف الازمة العالمية الواقعة بشأن اوكرانيا، ولكنها لن تؤخر في تاريخ صدور ايفون 14 كما حدث من قبل، ومع كل إصدار سوف تتفاجئ بخصائص جديدة ومثيرة للغاية وجذابة للانتباه.

مميزات جهاز آيفون 14

يضم هذا المحمول عدد كبير من المزايا والتي تتلخص في الآتي:-

يمتاز بكاميرا خلفية ذات جودة عالية.

بالإضافة إلى دعم تقنية البلوتوث.

فضلا عن أنه يتم شحن بطارية الهاتف بشكل سريع وممتلئ.

كما أنه اما بخصوص وحدة التخزين فالمساحة كبيرة جدا، وهذا يوفر لك تحميل العديد من التطبيقات والبرامج على ايفون 14.

سعر ايفون 14 برو ماكس

حيث أنه بالنسبة لسعر ايفون 14 فلقد وصل سعره داخل المملكة العربية السعودية إلى 1400 رسال سعودي.